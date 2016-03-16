ورود خودرو های شخصی به داخل محوطه بهشت محمدی سنندج ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، توفیق سرفرازامروز چهارشنبه در جمع پرسنل این سازمان با بیان اینکه تمهیدات لازم برای میزبانی از شهروندان در روزهای پایانی سال در آرامستان بهشت محمدی صورت گرفته است، گفت: یکی از سنت های های دیرینه پیش از نوروز یاد کردن از درگذشتگان است و ایرانیان به این مناسبت در آخرین پنجشنبه سال به زیارت اهل قبور می روند.

وی با بیان اینکه این سازمان در راستای رفاه حال شهروندان اقدامات لازم را برای استقبال از سال نو و میزبانی زائران اهل قبور انجام داده است، اظهارداشت: لکه گیری و آسفالت محوطه و خیابان های داخل سازمان، گلکاری و هرس درختان محوطه بهشت محمدی، شستشو و خط کشی خیابان های محوطه و آمادگی استقبال از مهمانان نوروزی در مسجد از جمله فعالیت های این سازمان است.

وی بیان کرد: به منظور رفاه حال شهروندان، هماهنگی لازم دستگاه های نظیر نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و آتش نشانی، تاکسیرانی و اتوبوسرانی جهت استقرار چندین دستگاه تاکسی و اتوبوس در چند نقطه از سطح شهر برای جابجایی و انتقال همشهریان در روز پنج شنبه آخر سال صورت گرفته است.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری سنندج با اعلام اینکه در راستای کاهش ترافیک وسهولت در تردد همشهریان ورود خودورهای شخصی به داخل محموطه سازمان ممنوع است،افزود : برای رفاه حال شهروندان وهمچنین سالمندان ۳۰ دستگاه تاکسی و خودور ون در داخل محوطه بهشت محمدی برای جابجایی همشهریان به قطعات بالاتر در نظر گرفته شده است.

سرفراز اظهارداشت: با توجه به حضور حجم بالای زائرین در پنج شنبه و جمعه آخر سال و لحظه تحویل سال،تمهیدات ترافیکی ویژه ای با هماهنگی پلیس راهور استان برای سهولت تردد زائرین، صورت گرفته است.