۱۵ نفر در حوادث چهارشنبه آخرسال خراسان جنوبی مصدوم شدند

مجید محمدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آماده باش اورژانس در چهارشنبه آخر سال اظهارکرد: ۱۰ دستگاه آموبلانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در مرکز استان آماده باش بوده و به حوادث امداد رسانی شده است.

مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی بیرجند تصریح کرد: روز گذشته اورژانس استان ۱۵ مورد خدمات‌رسانی انجام داده است.

وی عنوان کرد: از مجموع ماموریت های اورژانس در این شب ۹ مورد اعزام به بیمارستان و ۶ مورد نیز اقدامات سرپایی بوده است.

محمدنژاد بیان داشت: از مجموع تعداد افرادی که در شب چهارشنبه سوری مصدوم شده هفت مورد در شهرستان بیرجند اقدامات فوریت‌های پزشکی صورت گرفته است.

وی بیان کرد: از این تعداد دو مورد چاقوخوردگی، ۱ مورد سوختگی با بنزین در ناحیه گردن و صورت، یک مورد ضربه به سر و سه مورد ضربه به سایر اندام‌ها بوده است.

مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی بیرجند عنوان کرد: همچنین در شهرستان قاین نیز پنج مورد خدمات رسانی توسط اوژانس انجام شده که از این تعداد چهار مورد جراحت دست‌ها با ترقه و یک مورد سوختگی در ناحیه سر و صورت بوده است.

به گفته وی سه مورد خدمات رسانی نیز در شهرستان فردوس بوده است که دو مورد ضربه به چشم و یک مورد سوختگی کف دست گزارش شده است.