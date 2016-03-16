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۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۴۲

مسئول فوریت‌های پزشکی بیرجند:

۱۵ نفر در حوادث چهارشنبه آخرسال خراسان جنوبی مصدوم شدند

۱۵ نفر در حوادث چهارشنبه آخرسال خراسان جنوبی مصدوم شدند

بیرجند- مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی بیرجند از امداد رسانی اورژانس به ۱۵ نفر در حوادث چهارشنبه آخرسال خبر داد.

مجید محمدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آماده باش اورژانس در چهارشنبه آخر سال اظهارکرد: ۱۰ دستگاه آموبلانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در مرکز استان آماده باش بوده و به حوادث امداد رسانی شده است.

مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی بیرجند تصریح کرد: روز گذشته اورژانس استان ۱۵ مورد خدمات‌رسانی انجام داده است.

 وی عنوان کرد: از مجموع ماموریت های اورژانس در این شب ۹ مورد اعزام به بیمارستان و ۶ مورد نیز اقدامات سرپایی بوده است.

محمدنژاد بیان داشت: از مجموع تعداد افرادی که در شب چهارشنبه سوری مصدوم شده هفت مورد در شهرستان بیرجند اقدامات فوریت‌های پزشکی صورت گرفته است.

 وی  بیان کرد: از این تعداد دو مورد چاقوخوردگی، ۱ مورد سوختگی با بنزین در ناحیه گردن و صورت، یک مورد ضربه به سر و سه مورد ضربه به سایر اندام‌ها بوده است.

مسئول مرکز فوریت‌های پزشکی بیرجند عنوان کرد: همچنین در شهرستان قاین نیز پنج مورد خدمات رسانی توسط اوژانس انجام شده که از این تعداد چهار مورد جراحت دست‌ها با ترقه و یک مورد سوختگی در ناحیه سر و صورت بوده است.

به گفته وی سه مورد خدمات رسانی نیز در شهرستان فردوس بوده است که دو مورد ضربه به چشم و یک مورد سوختگی کف دست گزارش شده است.

کد مطلب 3581447

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