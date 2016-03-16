عبدالرحیم دادجو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چهارشنبه آخر سال شاهد اجرای برخی برنامههای خطرناک و حادثهساز در سطح استان بوشهر بودیم که این اقدامات باعث مصدومشدن تعدادی از مردم شد.
وی با اشاره به اینکه چهارشنبه سوری پنج مصدوم در استان بوشهر بر جای گذاشت، بیان کرد: در شهرستان دیلم دو نفر، در شهرستان بوشهر یک نفر، در تنگستان یک نفر و در کنگان یک نفر مصدوم شدند.
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان بوشهر خاطرنشان کرد: دیگر شهرستانهای استان بوشهر گزارشی از مصدومیت ناشی از حوادث چهارشنبه آخر سال نداشتهاند.
دادجو افزود: در حادثه رخ داده در شهرستان تنگستان فرد حادثهدیده دچار سوختگی ۷۰ درصد شده بود و دیگر مصدومیتها سطحی بود.
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