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۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۰۴

با صدور بیانیه‌ای؛

حزب الله لبنان خروج نیروهای خود از سوریه را تکذیب کرد

حزب الله لبنان خروج نیروهای خود از سوریه را تکذیب کرد

حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای تمامی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر خروج نیروهای این گروه از سوریه را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، حزب الله لبنان امروز چهارشنبه هرگونه خبر در خصوص خروج نیروهای این گروه از سوریه را رد کرد.

بر اساس این گزارش، حزب الله اعلام کرده است: پس از اعلام خروج نیروهای روسی از سوریه، رسانه های وابسته به گروه های مسلح در سوریه فعال شده و خبرهای دروغی را مبنی بر خروج نیروهای حزب الله از سوریه منتشر کردند.

حزب الله همچنین تصریح کرده است: انتشار این خبر دروغ در حالی است که جبهه النصره تهدید کرده که عملیات تروریستی گسترده ای را در سوریه انجام خواهد داد.

حزب الله همچنین تأکید کرده است: محور مقاومت همچنان به مبارزه با تروریسم در سوریه ادامه خواهد داد و توطئه های حامیان تکفیری را بر ملا خواهد ساخت.

کد مطلب 3581469

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