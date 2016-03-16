۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۳۲

قائم مقام سازمان اوقاف:

مسابقات بین المللی قرآن کریم باید با شکوه خاصی برگزار شود

عابد، رئیس ستاد سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم گفت: همکاری و مساعدت در برگزاری هر چه با شکوهتر مسابقات بین المللی قرآن کریم، خدمت به قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس عبدالرضا عابد قائم مقام سازمان اوقاف با تاکید بر لزوم برگزاری هرچه شکوهمند مسابقات بین المللی قرآن کریم در نیمه دوم اردیبهشت ماه سال آینده گفت: در مورد ساختار ستاد مسابقات بین المللی قرآن کریم مشورت های فراوانی انجام و با تدبیر و هدایت های نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان تغییراتی درمحتوای آن داده شده است.

وی افزود: انتخاب مسئولان کمیته های ۱۰ گانه و همایش های قرآنی مسابقات در راستای انجام وظیفه و خدمت به اهل بیت و قرآن است و این افتخاری برای ما است و باید دوستان با تلاش و جدیت فراوان وظایف خود را در این راستا به خوبی انجام دهند.

قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه خاطر نشان کرد: بخشی از وظایف کمیته های مسابقات بین المللی قرآن کریم حتی در ایام تعطیلات عید نوروز باید پیگیری و انجام شود و مسئولان باید با استفاده از نقشه راه و تجربیات قبلی خود آنهارا پیگیری کنند.

وی گفت: باید برای برگزاری مسابقات بین المللی قرآن، از تجربیات گذشته به نحو احسن استفاده کرد و توانمندی های بیشتری را در این راستا مورد استفاده قرار داد.

در پایان این مراسم احکام کمیته های ۱۰ گانه سی و سومین دوره مسابقات به مسئولان کمیته ها اعطا شد

