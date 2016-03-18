داعش؛ نایب آمریکا در عراق/تمجید از حمایت الجعفری از حزب الله

خبرگزای مهر، گروه بین الملل، محمد مظهری: حشد الشعبی یا همان نیروهای مردمی در عراق طی سال های اخیر نقش بسزایی در عرصه تحولات میدانی این کشور داشته و در طول حدود یک سال اخیر نیز دوشادوش ارتش این کشور با تروریست های داعش مبارزه کرده است. حشد الشعبی هم اکنون مورد هجمه بسیار زیاد برخی کشورهای عربی همچون امارات و عربستان سعودی قرار گرفته است و در داخل نیز با چالش هایی رو به رو شده است. در همین راستا خبرنگار مهر گفتگویی را با «علی الیاسری» دبیرکل حزب «الطلیعه الاسلامی» در عراق و سید «حامد الجزایری» فرمانده لشکر «سرایا الخراسانی» شاخه نظامی «الطلیعه الاسلامی» انجام داده اند که مشروح آن از نظر می گذرد.

*در نشست اخیر اتحادیه عرب شاهد اظهاراتی از سوی «ابراهیم الجعفری» در حمایت از حشد الشعبی و حزب الله لبنان بودیم و عربستان سعودی نیز به این اظهارات واکنش نشان داد. دیدگاه شما نسبت به آنچه که در این نشست اتفاق افتاد چیست؟

سید حامد الجزایری: «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق موضع قاطعانه و بسیار خوبی را در برابر اهانت های برخی به حزب الله لبنان اتخاذ کرد. باعث افتخار عراق است که در یک جبهه در کنار حزب الله لبنان و مقاومت اسلامی بایستد؛ مقاومت اسلامی که حشد الشعبی را نیز شامل می شود.

کسانی که امروز حزب الله را آماج انتقاد قرار داده و به انگشت اتهام را به سمت آن نشانه می رود، فردا نیز با حشدالشعبی همین کار را انجام خواهند داد.

وزیر خارجه عراق با موضعی که در نشست اتحادیه عرب اتخاذ کرد، موضع تمامی شهروندان عراقی را بیان کرد. ما برای ایستادن در برابر توطئه های آمریکا به مواضع قاطعانه اینچنینی احتیاج داریم؛ توطئه هایی که هدف اصلی آن حفظ صهیونیستها در منطقه است.

در خصوص اقدامات عربستان سعودی در عراق نیز باید گفت اقداماتی که این رژیم در ظاهر برای حمایت از منافع اهل تسنن انجام می دهند، تنها با هدف حمایت از توطئه های آمریکا در منطقه صورت می گیرد. بنابراین، موضع ابراهیم الجعفری خشم هیأت سعودی در اتحادیه عرب را به دنبال داشت.

*تصمیم شورای همکاری خلیج فارس در درج نام حزب الله لبنان در لیست گروه های تروریستی را چگونه ارزیابی می کنید؟

علی الیاسری: اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس تنها ابزاری در دستان ایالات متحده آمریکا هستند. اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس تکیه گاه رژیم صهیونیستی هستند.

حزب الله در لبنان شمشیری است که تروریست های تکفیری را تهدید می کند. سید حسن نصرالله مایه عزت امت اسلامی است. از آنجایی که برخی در ضربه وارد آوردن به اهداف حزب الله در منطقه عاجز ماندند، با قرار دادن نام این گروه در لیست گروه های تروریستی در صدد انتقام برآمدند.

تا زمانی که صهیونیست ها اهداف خود را در منطقه محقق نکرده اند، تلاش می کنند تا از طریق متحدان خود به اهدافشان جامه عمل بپوشانند. با این وجود، تصمیماتی که دولت های عربی متحد تل آویو اتخاذ می کنند بیانگر دیدگاه ملت های عرب نیست، بلکه تنها دیدگاه دولت هایی که بندگی اسرائیل و آمریکا را می کنند، شامل می شود.

*شما روابط میان حشدالشعبی و طوایف مختلف عراقی از جمله کُردها را چگونه ارزیابی می کنید؟

سید حامد الجزایری: ملت عراق، حشدالشعبی را به وجود آوردند و به همین دلیل غیرممکن است که حشدالشعبی از آغوش ملت دور باشد. تمامی طوایف عراقی از حشدالشعبی به انحاء مختلف حمایت می کنند.

حشدالشعبی از ملت عراق حمایت می کند. پس از صدور فتوای جهاد کفایی توسط آیت الله سیستانی شاهد این بودیم که بسیاری از مجاهدان، اموال خود را در اختیار حشد الشعبی قرار دادند.

در خصوص کُردها نیز باید گفت که روابط خوبی میان حشدالشعبی و کردهای عراق وجود دارد. ما شاهد هستیم که کُردها در جبهه حشد الشعبی در حال نبرد هستند.

کُردها در عراق به دو دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول در گروه «مسعود بارزانی» قرار دارند و دسته دوم گروه «اتحادیه میهنی» است که در راستای وحدت عراق گام برمی دارد. بنابراین تفاوت زیادی میان کردها با طیف بارزانی و کردهای دیگر با طیف «اتحادیه میهنی» وجود دارد.

بارزانی به پروژه های آمریکا در عراق تمایل داشته و روابط خوبی با دولت های حاشیه خلیج فارس دارد و در مقابل، اتحادیه میهنی هدف اصلیش دفاع از عراق و حاکمیت ملی و وحدت آن است.

*آیا ممکن است که از روسیه درخواست دخالت نظامی در عراق به منظور مقابله با تروریست های تکفیری داعش را داشته باشید؟

علی الیاسری: متأسفانه آسمان عراق به پایگاهی برای پروازهای بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است. ما تجربه روسیه در سوریه را مثبت ارزیابی می کنیم. با این وجود، ما اعتقاد داریم که عراق به تنهایی قادر به حفظ سرزمین خود است.

با این حال، ما از دولت هایی که تمایل دارند به عراق کمک کنند، می خواهیم تا تجهیزات نظامی پیشرفته ای را برای مبارزان عراقی ارسال کنند.

ما خواهان هیچ دخالت نظامی خارجی در عراق نیستیم. تنها چیزی که ما امروز برای مقابله با تروریست های تکفیری داعش و نابودی همیشگی این گروه تروریستی احتیاج داریم، تسلیحات پیشرفته است.

ما قادر هستیم که به خود و توانایی های خود تکیه کنیم. بنابراین هیچ احتیاجی به طرف های خارجی برای دخالت مستقیم در عراق وجود ندارد.

*شهر الرمادی اخیرا از لوث تروریست های تکفیری داعش پاکسازی شد. از سوی دیگر ارتش و نیروهای مردمی در حال پیشروی در بسیاری از نقاط دیگر عراق هستند. با توجه به تحولات میدانی اخیر آیا پیش بینی می کنید که در آینده نزدیک تروریست های داعش کاملا نابود شوند؟

سید حامد الجزایری: از خدا می خواهیم که چنین اتفاقی بیافتد. با وجود اینکه به خوبی می دانیم که ایالات متحده آمریکا، عراق را به حال خود رها نمی کند و دوست ندارد که صلح و ثبات در این کشور برقرار شود.

ایالات متحده آمریکا همواره علیه حشدالشعبی و مقاومت اسلامی در عراق توطئه کرده است و تمایل ندارد که حشدالشعبی در عملیات های آزادسازی مناطق مختلف مشارکت داشته باشد. با این حال، آرزو می کنیم که در آینده نزدیک مأموریت ارتش و نیروهای مردمی در نابودی داعش به پایان برسد.

فشارهایی که ایالات متحده آمریکا بر حشد الشعبی وارد می آورد، عملیات های آزادسازی مناطق مختلف در عراق را با تأخیر مواجه می سازد. با این حال ما معتقد هستیم که دولت عراق می تواند در این خصوص نقش فعال تری ایفا کند.

دولت عراق باید با حمایت همه جانبه از حشدالشعبی توطئه های مختلف علیه آن را خنثی کند. اگر ما واقعا شاهد حمایت های بی دریغ دولت بغداد از حشد الشعبی باشیم، بدون شک حشدالشعبی طی چند ماه کوتاه می تواند بر تروریست های تکفیری داعش پیروز شود. بنابراین، همه چیز در این خصوص به دولت بغداد بازمی گردد.

حشدالشعبی در صورتی که مورد حمایت گسترده دولت بغداد قرار گیرد، توانایی موفقیت را دارد. حشدالشعبی از امکانات بسیار ساده ای برخوردار است اما توانایی و اراده آن است که می تواند تعیین کننده باشد و تمامی معادلات را تغییر دهد.

خواسته ما از دولت بغداد این است که از پروژه های آمریکا و آنچه که واشنگتن برای آن دیکته می کند، فاصله بگیرد. آمریکایی ها باید ما را رها کنند تا آزادانه زندگی و خاک خود را از لوث داعش پاکسازی کنیم. ما معتقدیم که مقاومت قادر به قطع زبان کسانی است که در قدرت حشدالشعبی تشکیک می کند.

مقاومت اسلامی امروز مأموریت سنگینی را بر دوش خود گرفته است و آن، کوتاه کردن دست داعشی ها و آمریکایی ها از عراق و نجات کشور از تجزیه است.

ما حضور داعش در عراق را نوعی حضور نظامیان آمریکایی در کشور تلقی می کنیم. داعشی ها مزدوران آمریکا هستند که گمان می کنند می توانند به اهدافشان در عراق دست پیدا کنند.