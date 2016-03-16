مجروحیت ۳۰ نفر در چهارشنبه آخر سال يزد/آمار مجروحان در حال افزايش

احمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از شب گذشته تا این لحظه، آمار مجروحان از بیمارستان‌ها و مراکز مختلف درمانی یزد در حال جمع‌آوری است که تا این لحظه آمار مجروحان ۳۰ نفر گزارش شده است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه هنوز آمار برخی شهرستان‌ها و جمع‌‌بندی آنها تکمیل نشده، احتمال افزایش این آمار وجود دارد.

دهقان خاطرنشان کرد: اغلب جراحات نیازمند درمان سرپایی، پانسمان و ... بوده اما سه نفر نیز به دلیل وارد آمدن جراحت به چشم و سایر اندام‌ها در بیمارستان بستری هستند.

وی یادآور شد: پنج نفر از مصدومان حوادث دیشب را بانوان تشکیل می‌دهند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان یزد ادامه داد: آمار نهایی حادثه‌دیدگان شب گذشته تا بعد از ظهر امروز اطلاع رسانی می‌شود.