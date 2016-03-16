امکان بازگشت نیروهای روسیه به سوریه وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، بثینه شعبان مشاور بشار اسد رئیس جمهوری سوریه شب گذشته در گفتگو با المیادین اعلام کرد: اگر دوستان روسی بخشی از نیروهای خود را از سوریه خارج کردند این بدین معنی نیست که بازنخواهند گشت.

وی با بیان این مطلب افزود: آمریکا در حال حاضر باید ترکیه و عربستان سعودی را برای توقف کمک های تسلیحاتی و مالی به مخالفان مسلح سوری تحت فشار قرار دهد. توپ اکنون در زمین بازی آمریکا قرار دارد و گام آینده باید توقف حمایت مالی از تروریست ها باشد.. واقعا بستن مرزها و جلوگیری از نفوذ تروریست ها امکانپذیر است.

شعبان در ادامه اخبار برخی رسانه ها مبنی بر اینکه «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه بشار اسد را تحت فشار می گذارد را رد و بر استقلال نیروهای سوریه و توانمندی های نظامی آن تاکید کرد.

وی اظهار داشت: سوریه در تصمیم گیری های خود مستقل است و روسیه به عنوان دوست و هم پیمان با ما گفتگو و رایزنی می کند.