  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۴۹

مدیر عامل آتش نشانی اردبیل در گفتگو با مهر؛

۴۲ مورد مأموریت اطفا حریق در اردبیل انجام شد/کشته نداریم

۴۲ مورد مأموریت اطفا حریق در اردبیل انجام شد/کشته نداریم

اردبیل – مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل گفت: در روز چهارشنبه‌سوری ۴۲ مورد مأموریت اطفا حریق در سطح شهر اردبیل انجام شده است.

محمدرضا یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۲۱ آتش‌نشانی در سطح شهر اردبیل برای عملیات اطفا حریق چهارشنبه‌سوری در وضعیت آماده‌باش بودند، تصریح کرد: امدادرسانی به یک مورد حریق  مغازه رنگ و ابزار انجام شد.

وی افزود: علاوه بر این اطفا حریق منزل مسکونی سه مورد، ملک مخروبه یک مورد و آتش زدن سطل‌های زباله شهرداری چهار مورد انجام شده است.

مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل با بیان اینکه اطفا حریق متفرقه از جمله تایر خودرو و لاستیک و مواردی از این دست ۳۲ مورد انجام شده است، تأکید کرد: در یک مورد انفجار منزل مسکونی نیز امدادرسانی شد.

یعقوبی افزود: در این حادثه دو نفر مصدوم شدند و در کل تعداد مصدومانی که آتش‌نشانی به آن‌ها امدادرسانی کرده است دو نفر است.

وی در خصوص اخبار درج شده مبنی بر فوت یک نفر در انفجار منزل مسکونی اضافه کرد: منزل مسکونی به دلیل ساخت بمب‌های دست‌ساز و بی‌احتیاطی دچار حریق و انفجار شده و نیروهای آتش‌نشان نیز دو مورد مصدوم را به اورژانس انتقال دادند.

به گفته مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل تا زمان انتقال به اورژانس مرگ مصدوم گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه بی‌احتیاطی عمده دلیل حریق محسوب می‌شود، اضافه کرد: با وجود اطلاع‌رسانی گسترده از سوی شهرداری همچنان در روز چهارشنبه‌سوری شاهد برخی بی‌احتیاطی‌ها بودیم.

کد مطلب 3581548
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها