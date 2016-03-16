۴۲ مورد مأموریت اطفا حریق در اردبیل انجام شد/کشته نداریم

محمدرضا یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۲۱ آتش‌نشانی در سطح شهر اردبیل برای عملیات اطفا حریق چهارشنبه‌سوری در وضعیت آماده‌باش بودند، تصریح کرد: امدادرسانی به یک مورد حریق مغازه رنگ و ابزار انجام شد.

وی افزود: علاوه بر این اطفا حریق منزل مسکونی سه مورد، ملک مخروبه یک مورد و آتش زدن سطل‌های زباله شهرداری چهار مورد انجام شده است.

مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل با بیان اینکه اطفا حریق متفرقه از جمله تایر خودرو و لاستیک و مواردی از این دست ۳۲ مورد انجام شده است، تأکید کرد: در یک مورد انفجار منزل مسکونی نیز امدادرسانی شد.

یعقوبی افزود: در این حادثه دو نفر مصدوم شدند و در کل تعداد مصدومانی که آتش‌نشانی به آن‌ها امدادرسانی کرده است دو نفر است.

وی در خصوص اخبار درج شده مبنی بر فوت یک نفر در انفجار منزل مسکونی اضافه کرد: منزل مسکونی به دلیل ساخت بمب‌های دست‌ساز و بی‌احتیاطی دچار حریق و انفجار شده و نیروهای آتش‌نشان نیز دو مورد مصدوم را به اورژانس انتقال دادند.

به گفته مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل تا زمان انتقال به اورژانس مرگ مصدوم گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه بی‌احتیاطی عمده دلیل حریق محسوب می‌شود، اضافه کرد: با وجود اطلاع‌رسانی گسترده از سوی شهرداری همچنان در روز چهارشنبه‌سوری شاهد برخی بی‌احتیاطی‌ها بودیم.