۴۲ مورد مأموریت اطفا حریق در اردبیل انجام شد/کشته نداریم

محمدرضا یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۲۱ آتشنشانی در سطح شهر اردبیل برای عملیات اطفا حریق چهارشنبهسوری در وضعیت آمادهباش بودند، تصریح کرد: امدادرسانی به یک مورد حریق مغازه رنگ و ابزار انجام شد.
وی افزود: علاوه بر این اطفا حریق منزل مسکونی سه مورد، ملک مخروبه یک مورد و آتش زدن سطلهای زباله شهرداری چهار مورد انجام شده است.
مدیرعامل آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل با بیان اینکه اطفا حریق متفرقه از جمله تایر خودرو و لاستیک و مواردی از این دست ۳۲ مورد انجام شده است، تأکید کرد: در یک مورد انفجار منزل مسکونی نیز امدادرسانی شد.
یعقوبی افزود: در این حادثه دو نفر مصدوم شدند و در کل تعداد مصدومانی که آتشنشانی به آنها امدادرسانی کرده است دو نفر است.
وی در خصوص اخبار درج شده مبنی بر فوت یک نفر در انفجار منزل مسکونی اضافه کرد: منزل مسکونی به دلیل ساخت بمبهای دستساز و بیاحتیاطی دچار حریق و انفجار شده و نیروهای آتشنشان نیز دو مورد مصدوم را به اورژانس انتقال دادند.
به گفته مدیرعامل آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل تا زمان انتقال به اورژانس مرگ مصدوم گزارش نشده است.
وی با بیان اینکه بیاحتیاطی عمده دلیل حریق محسوب میشود، اضافه کرد: با وجود اطلاعرسانی گسترده از سوی شهرداری همچنان در روز چهارشنبهسوری شاهد برخی بیاحتیاطیها بودیم.
نظر شما