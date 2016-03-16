ایران ۱.۵ میلیون معتاد دارد/ کشف ۱.۶ تن مواد در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی شامگاه سه شنبه با حضور معاون وزیر و دبیر کل ستاد مواد مخدر کشور، استاندار آذربایجان شرقی، معاون عمرانی و نیز سیاسی و امنیتی استانداری و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی و برخی از مسوولان استانی با محوریت معرفی تبریز به عنوان شهر بدون معتاد متهاجر افتخاری دیگر برای شهر اولین ها برگزار شد.

اعتیاد تهدیدات جدی را متوجه نیروی فکری و انسانی کشور می سازد

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور شامگاه سه شنبه در این مراسم با بیان اینکه اعتیاد تهدیدات جدی را متوجه نیروی فکری و انسانی کشور می سازد و موضوع مبارزه با مواد مخدر در کشور امر بسیار حساسی است، اظهار داشت: بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مصرف کننده مواد مخدر در کشور داریم.

علیرضا جزینی در این راستا مصرف سالانه مواد مخدر در کشور را ۵۰۰ تن خواند و ادامه داد: بیش از ۱۰ درصد این آمار متعلق به زنان، بیش از یک درصد متعلق به دانش آموزان و دانشجویان، ۲۰ درصد متعلق به حوزه صنعتی و کارگری است و در مجموع ۲۶ درصد مصرف کننده های ما مواد صنعتی مصرف می کنند.

وی در ادامه با انتقاد از بی توجهی به رویکرد اجتماعی بحث اعتیاد و مبارزه با آن و تاکید بر مشارکت های اجتماعی مبتنی بر شاخصه اعتماد اجتماعی گفت: کشف ۱۷ میلیون قرص مخدر و ۸۰۰ تن کشفیات مخدر در سال جاری تنها گوشه ای از نتایج کشت هفت هزار تن مواد در کشورهای همسایه است که ۳۰ درصد این مواد کشت شده وارد کشور ما شده و بیش از ۵۰۰ تن مواد مخدر در کشور مصرف می‌شود.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در این خصوص با تاکید بر برنامه ریزی در زمینه پیشگیری از تهدیدها و آسیب های اعتیاد خاطر نشان شد: متاسفانه در برنامه‌های اول تا سوم توسعه جایی برای مبارزه با مواد مخدر نبود و خوشبختانه با آشکار شدن نتایج این اقدامات در برنامه‌های چهارم و پنجم، در برنامه ششم مبارزه با رویکرد اجتماعی پررنگ‌تر شده است.

وی در ادامه رویکرد اجتماعی مبارزه را بهره‌گیری از توان و مشارکت مردم و جلب اعتماد آنان دانست و گفت: برای این فرآیند نباید معتاد متجاهر در خیابان وجود داشته باشد و خوشبختانه آذربایجان‌شرقی در این عرصه پیشتاز بوده و امروز به عنوان شهر بدون معتاد متهاجر معرفی می شود.

جزینی با تکیه بر ورود جدی و مشارکت خیرین استان در پیشگیری از اعتیاد تصریح کرد: تنها این استان است که موضوع درمان را به خیرین سپرده است و این کار بسیار ارزشمند می تواند به عنوان الگو و سر مشق برای سایر استان ها مطرح شود.

وی در این راستا با تکیه بر برگزاری دو جلسه از سوی مقام معظم رهبری در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی و معرفی اعتیاد به عنوان اولین آسیب جدی مطرح در جامعه، به هدف گذاری کاهش پنج درصدی اعتیاد در چشم انداز برنامه ششم توسعه ابراز داشت: این کاهش سالانه تنها با مشارکت مردم امکان‌پذیر است.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در این خصوص با تاکید بر ضرورت توجه به جایگاه مشارکت های مردمی و پررنگ نمودن این موضوع گفت: تنها ۱۰ درصد مدارس ما تحت پوشش امر پیشگیری است و این میزان برای مدارس و دانشگاه های ما کافی نیست و در این زمینه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان می تواند به هاب علمی سایر دانشگاه ها تبدیل شود.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد رشته پیشگیری اولیه از اعتیاد، دو واحد درسی در سطح پیشگیری اولیه از اعتیاد و کانون همیاری سلامت در حوزه دانشجویی و فعال تر نمودن دانشجویان و فضای مجازی در این حوزه اظهار داشت: بر این اساس ستاد برنامه ششم خود را تنظیم و وظایف دستگاه‌ها را مشخص کرده و هر چند مقرر شده برنامه ششم از سال ۹۶ اجرایی شود، اما این توفیق نیز وجود دارد که در سال آینده آن را به عنوان برنامه پایه اجرایی کنیم.

جزینی با اشاره به ساخت مواد صنعتی در کشور، موضوع مصرف شیشه را از موارد بسیار مهم در حوزه مواد مخدر دانست و گفت: برای ساخت این گونه مواد نیاز به فضا و سوزاندن نیست و ظرف مدت شش ساعت مهیا می شوند و باید خانواده ها در این زمینه دقت کافی بر اعمال و رفتار فرزندان و جوانان خود داشته باشند.

وی تغییر خلق، گوشه‌نشینی، انزوا و افسردگی را از مصادیق مصرف مواد مخدر برشمرد و افزود: در حال حاضر کشور ما پرچم‌دار مبازه با مواد مخدر است و در کنار هر مرکز درمان و نگهداری سعی کرده ایم اشتغال معتادان را پررنگ کنیم و هر چند این امر کافی نیست اما همه مسوولیم طبق برنامه ریزی پیش رویم.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به کشف ۸۹ درصدی تریاک و ۳۵ درصدی هروئین در کشور گفت: پیشگیری از این موارد نیازمند کنترل هستند و در این حوزه طرح پایلوت در سطح کشور داریم و با نظر به اهمیت موضوع، فرآیند آموزش و حساسیت آذربایجان شرقی، از سال آینده طرح آموزش چهره به چهره با والدین، مربیان، دانش آموزان در این استان اجرا خواهد شد.

کشف ۱۶۰۳ کیلوگرم انواع مواد در آذربایجان شرقی

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی نیز در این مراسم ضمن ارائه عملکرد یازده ماهه سال ۹۴ این شورای گفت: کشف یك هزار و ۶۰۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر اظهار داشت: این میزان نسبت به سال گذشته ۸۳ درصد رشد داشته است.

سردار محمدعلی نصرتی در این راستا با اشاره به طرح پاكسازی مناطق آلوده افزود: از ۷۶۷ نقطه مورد بازرسی قرار گرفته در این طرح ها، سه هزار و ۷۴۰ معتاد جمع آوری شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی ۱۴ درصدی داشته ایم و علاوه بر این با انهدام ۳۸ باند قاچاق تهیه و توزیع موادمخدر درقالب چهار هزار و ۲۳۶ مرحله عملیات پلیسی شاهد کاهش پنج درصدی این میزان نسبت به سال گذشته هستیم.

وی در ادامه با اشاره به انهدام دو فقره کارگاه تولید مواد مخدر صنعتی شیشه نیز بیان داشت: این میزان نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد کاهش داشته است و امحای بیش از یك تن انواع موادمخدر غیر دارویی در هفته ناجا و دستگیری ۱۹ هزار و ۹۴۸ نفر قاچاقچی، توزیع کننده وحمل کنندهمواد مخدر و معتاد نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد کاهش داشته و تمامی متخلفان به دستگاه قضائی جهت اعمال قانون معرفی شده اند.

نصرتی در ادامه با تکیه بر راه اندازی ایستگاه ایست و بازرسی پیامبر اعظم )ص( گفت: این ایستگاه جزو ۱۱۶ ایستگاه کشور محسوب می شود و موافقت با راه اندازی آن بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور در اتوبان پیامبر اعظم )ص( انجام شده و در حال حاضر نیز بر اساس دستور استاندار و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی مسئولیت اجرای عملیات فنی مهندسی ایستگاه را سازمان همیاری شهرداری ها عهده دار بوده و از اول تیر ۹۴ در ۳۱۶ مترمربع و با هزینه چهار میلیارد ریالی در دو طبقه آغاز به کار است.