اورژانس قزوین در چهارشنبه آخر سال ۱۰۲ ماموریت انجام داد

پیمان نامداری رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در چهارشنبه آخر سال متاسفانه با بروز برخی حوادث ناگوار شاهد مصدوم شدن برخی افراد شدیم و این شب به کام عده ای تلخ شد.

وی افزود: در مجموع از ساعت ۱۲ ظهر دیروز تا ۱۱ صبح امروز اورژانس قزوین ماموریت انجام داد که آخرین آمار مجروحان به ۹۲ نفر رسید که ۹ نفر زن و ۸۳ نفر مرد بودند و متاسفانه در انفجار نارنجک دستی در دانسفهان یک نفر کشته شد.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین تصریح کرد: ۶۵ مورد از درمان مجروحان در محل انجام شد که ۲۶ مورد نیز اعزام مصدوم به بیمارستانهای بوعلی، رجایی در قزوین و امیرالمومنین در بویین زهرا و تاکستان صورت گرفت.

نامداری گفت: مجروحان حوادث دیشب شامل ۳۰ مورد در ناحیه چشم، ۴۴ مورد دست و بقیه در سایر اعضا بود که سوختگی بیشترین نوع آسیب های حوادث چهارشنبه سوری در استان قزوین بود.

وی بیان کرد: همچنین ۱۶ مورد پارگی و بریدگی عضو، آسیب ناشی از ترقه ۳۹ مورد، نارنجک ۱۶ مورد و فشفشه دو مورد گزارش شده است.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان قزوین یادآورشد: یک مورد از حادثه دیدگان در دانسفهان بلافاصله پس از اعلام حادثه با حضور نیروهای اورژانس تحت مداوا قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد که منتاسفانه علیرغم انجام عمل جراحی و مراقبت های ویژه در بیمارستان جان باخت.

وی اظهارداشت: متاسفانه در دانسفهان به دلیل ازدحام جمعیت و بی اطلاعی مردم از نحوه امدادرسانی تیم اورژانس شاهد مزاحمت و دخالتهای بیجا از سوی برخی بودیم که اصرار داشتند بلافاصله مصدوم بدون رسیدگی به علائم حیاتی و مراقبت های اولیه به مرکز درمانی منتقل شود که ضمن ایجاد مشکلات اساسی در روند درمان اولیه شیشه های آمبولانس نیز شکسته شد و به تجهیزات پزشکی آسیب رسید.

نامداری گفت: تیم های پزشکی اورژانس به کار خود اشراف و تخصص کامل دارند و نیازی نیست افراد غیر متخصص در شرایط اضطراری با اعمال نظرهای غیر کارشناسی در روند درمان اختلال ایجاد کرده و با حرکات احساسی مشکل ساز شوند.

وی تصریح کرد: در راستای خدمت رسانی مطلوب روز گذشته ۴۳ اکیپ اورژانس در استان مستقر بودند تا خدمت رسانی کنند که در شهرستان قزوین ۸ اکیپ فوریت های پزشکی با استفاده از سه دستگاه آمبولانس به یاری مصدومان شتافتند.

نامداری گفت: در سال گذشته در حوادث منتهی به چهارشنبه آخر سال 64 فقره ماموریت انجام شد که متاسفانه امسال تعداد حوادث و ماموریتها افزایش یافت.