سرهنگ غلامرضا امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تدابیر لازم برای برقراری نظم ترافیکی در پنجشنبه آخر سال در کرمانشاه اندیشیده شده و در این رابطه محدودیت تردد نیز لحاظ شده است.

رئیس پلیس راهور انتظامی استان کرمانشاه با اشاره محدودیت‌های ترافیکی اتخاذ شده، افزود: فردا در محدوده باغ فردوس کرمانشاه و تمام محورهای منتهی به میدان شهدا محدودیت تردد داریم.

سرهنگ امیدی تاکید کرد: از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ فردا پنجشنبه در تمام محورهای منتهی به میدان شهدا محدودیت تردد اعمال خواهد شد و بدین ترتیب در تقاطع شهید غیرتمند محدودیت لحاظ شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: محورهای منتهی به میدان شهدا فردا با محدودیت تردد مواجه هستند و از سمت میدان آزادی و کیهانشهر نیز محدودیت تردد لحاظ شده اما ورود اتوبوس و تاکسی آزاد است.

سرهنگ امیدی تاکید کرد: با هرگونه بی‌نظمی ترافیکی برخورد می‌شود و ورود خودروها به محوطه آرامستان باغ فردوس ممنوع بوده و نیز راه از سمت جعفر آباد از میدان مجتمع آب مسدود می‌شود.