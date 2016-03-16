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۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۴۶

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه:

محدودیت‌های ترافیکی پنجشنبه آخر سال در کرمانشاه اعمال می‌شود

محدودیت‌های ترافیکی پنجشنبه آخر سال در کرمانشاه اعمال می‌شود

کرمانشاه- رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه گفت: محدودیت‌های ترافیکی پنجشنبه آخر سال از صبح فردا در محدوده باغ فردوس کرمانشاه اعمال می‌شود.

سرهنگ غلامرضا امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تدابیر لازم برای برقراری نظم ترافیکی در پنجشنبه آخر سال در کرمانشاه اندیشیده شده و در این رابطه محدودیت تردد نیز لحاظ شده است.

رئیس پلیس راهور انتظامی استان کرمانشاه با اشاره محدودیت‌های ترافیکی اتخاذ شده، افزود: فردا در محدوده باغ فردوس کرمانشاه و تمام محورهای منتهی به میدان شهدا محدودیت تردد داریم.

سرهنگ امیدی تاکید کرد: از ساعت ۸ صبح تا ۱۹ فردا پنجشنبه در تمام محورهای منتهی به میدان شهدا محدودیت تردد اعمال خواهد شد و بدین ترتیب در تقاطع شهید غیرتمند محدودیت لحاظ شده است.

این مقام انتظامی ادامه داد: محورهای منتهی به میدان شهدا فردا با محدودیت تردد مواجه هستند و از سمت میدان آزادی  و کیهانشهر نیز محدودیت تردد لحاظ شده اما ورود اتوبوس و تاکسی آزاد است.

سرهنگ امیدی تاکید کرد: با هرگونه بی‌نظمی ترافیکی برخورد می‌شود و ورود خودروها به محوطه آرامستان باغ فردوس ممنوع بوده و نیز راه از سمت جعفر آباد از میدان مجتمع آب مسدود می‌شود.

کد مطلب 3581592

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