به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان، رشید قربانی گفت: ۲ هزارو ۲۷۴ اتاق و کلاس در ۲۳۸ مدرسه استان برای اسکان مهمانان نوروزی تجهیز شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه پذیرش میهمانان فرهنگی به صورت حضوری از تاریخ ۲۸ اسفند آغاز و تا ۱۳ فروردین ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: ۱۹ مرکز پذیرش برای ارائه خدمات به میهمانان فرهنگی در استان پیش بینی شده است

وی از همکاری حدود ۶۰۰ نفر از عوامل اجرایی مراکز پذیرش و اسکان برای ارائه خدمات به میهمانان در ایام نوروز ۹۵ در سطح استان خبر داد و اظهارداشت: انجام اقدامات تبلیغی برای معرفی مراکز پذیرش و راهنمایی میهمانان از مبادی ورودی تا محل پذیرش و اسکان از دیگر اقدامات ستاد اسکان است.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان افزود: پذیرش میهمانان فرهنگی به صورت رزرواسیون اینترنتی نیز از تاریخ پنجم لغایت ۲۰ اسفند از طریق سامانه مربوطه در سطح استان انجام شده است.

قربانی با آرزوی سفری خوش برای میهمانان فرهنگی اظهار داشت : ستاد اسکان استان از تاریخ اعلام شده از ساعت ۸ صبح الی ۲۴ دایر و پاسخگوی همکاران فرهنگی خواهد بود.

وی با بیان اینکه تمام تلاش دست اندرکاران ستاد اسکان این است که امکانات موجود به منظور رفاه حال همکاران محترم فرهنگی قرار گیرد، گفت : سعی شده است اسکان همکاران در بهترین مدارس و با بهره گیری از امکانات مناسب صورت گیرد.

وی ادامه داد: انتظار می رود دست اندرکاران و عوامل زحمت کش اجرایی ستاد اسکان نیز با سعه صدر، خدمات بهتر و شایسته ای به میهمانان محترم فرهنگی و خانواده های گرامی آنان ارائه کنند تا میهمانان خاطره خوشی از سفر به کردستان داشته باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان عنوان کرد: پذیرش افراد در مراکز پذیرش با کارت شناسایی معتبر و یا با معرفی نامه صادره از ادارات محل خدمت امکان پذیر است و همراه داشتن شناسنامه کلیه همراهان الزامی است.