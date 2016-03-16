به گزارش خبرگزاری مهر، شقایق حق‌جوی جوانمرد درباره رویداد کار آفرینی هم‌نت روستا اظهار کرد: این رویداد فضایی برای مواجهه با فرصت‌های واقعی، شناسایی چالش‌های کارآفرینی در روستا و بهره مندی از ظرفیت‌های موجود با مشارکت روستاییان است.

وی افزود: در حال حاضر تیم‌های شناسایی در حال بازدید از مناطق از پیش تعیین شده هستند و با توجه به شرایط اقلیم هر منطقه و براساس پیش زمینه فعالیت‌های مردم، مسائلی را که برای حل آن مردم روستا نیاز به کمک نخبگان دارند را مشخص خواهند کرد.

حق‌جوی جوانمرد عنوان کرد: در رویداد کارآفرینی هم‌نت روستا پس از طی یک رویداد چند روزه فرصت‌ها و چالش‌های مناطق به منظور ایده‌پردازی و توسعه ایده حول فرصت‌های مطرح همراه با آموزش‌، مشاوره، تطبیق و امکان پذیری اجرای ایده با مدل‌های توسعه منطقه تشکیل می‌شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان با اشاره به اینکه نحوه تعامل با روستاییان بوم منطقه و شکل‌گیری هسته‌های کارآفرینی نیز در این اقدام تعیین می‎شود، گفت: در گام بعد تیم‌های هم نت (تیم‌هایی که امکان ادامه فعالیت و شاخص‌های حداقلی برای انجام یک فعالیت کارآفرینانه را دارا ‌باشند) با یک برنامه عملیاتی مدون به منظور اجرای طرح خود با مشارکت اهالی در منطقه موردنظر حضور یافته و به روند رشد کسب و کار نوپای بوجود آمده با حمایت سرمایه‌گذاران و یا تسهیل‌گران روستا کمک می‌کنند.

به گفته حق‌جوی جوانمرد، از آنجائیکه تبدیل کردن یک ایده به محصول یا راه حل، به طیف گسترده‌ای از قابلیت‌ها یا به قولی به یک جعبه ابزار قوی از مهارت‌های مختلف نیاز دارد شرکت کنندگان در پنل‌های آموزشی، توسط جمعی از اساتید درجه یک داخل و خارج کشور، مفاهیم و اصول تئوریک و ابزارهای لازم برای راه‌اندازی یک کسب و کار موفق را آموزش می‌بینند.

رویداد هم نت روستا یک رویداد سه مرحله‌ای شامل شناسایی ظرفیت‌های مناطق روستایی، جلب مشارکت و توانمندسازی روستاییان، پیش رویداد چند روزه روستایی (بیان فرصت‌ها، ایده پردازی، آموزش، کارتیمی) به منظور شکل‌گیری هسته‌های کارآفرین با محوریت راه اندازی کسب و کارهای پایدار و ارایه راهکارهای نوآورانه برای حل معضل مناطق زیر نظر سرمایه‌گذاران و تسهیلگران روستایی است این رویداد به منظور عملیاتی کردن طرح‌های اجرایی با تأیید دهیاری‌ها و مشارکت روستاییان مناطق برگزار می‌شود.