اعتراض داشمندفرانسوی به نشان ولیعهد عربستان

پایگاه خبری شبکه العالم نوشت: «آلن نیکولا» که عهده‌دار دبیرخانه موزه‌های فرانسه بود، در نامه‌ای به «فرانسوا اولاند» رئیس جمهوری فرانسه نوشت: خبردار شدم که شما، به ولیعهد و وزیر کشور عربستان، نشان لژیون دونور اعطا کرده اید؛ با توجه به این که من، در سال ۲۰۰۲ به دریافت این نشان از دست ژاک شیراک رئیس جمهوری اسبق فرانسه نائل شده بودم، این اقدامِ شما را توهینی به شخص خودم و به عموم تلقی می‌کنم و چنین توهینی را غیرقابل قبول می‌دانم. نیکولا که با رتبه افسری، دریافت نشانِ شایستگی ملی را نیز در کارنامه خود دارد، اعلام کرد: تمایل ندارم همپای کسانی بایستم که برای ارزش‌های انسانی و دموکراتیک فرانسه، ارزشی قائل نیستند، به همین سبب نشان لژیون دونور را رد می‌کنم.



فرانسوا اولاند، روز جمعه، در مراسمی بدون حضور رسانه‌ها، نشان لژیون دونور را به محمد بن نایف ولیعهد عربستان داد. ماهنامه معروفِ «کوزت» فاش کرد که اعطای این نشان به بن نایف، به درخواستِ خودِ او صورت گرفت. اعطای این نشان به ولیعهد عربستان، خشم کاربران فرانسوی را برانگیخت و انتقاداتی گسترده را موجب شد و بسیاری، آن را به مثابه تشویق فرانسه برای کسانی دانستند که مردم را اعدام می‌کنند. حزب جبهه ملی فرانسه، روز شنبه، بازپس گیری نشانِ اعطا شده به ولیعهد عربستان را خواستار شد و تاکید کرد این نشان، که بالاترین نشان افتخار در فرانسه است، سزاوار نظام سعودی نیست.



پیش از آن نیکولا، «سوفی مارسو» بازیگر و کارگردان مشهور فرانسوی که نقش اول بیش از ۴۰ فیلم سینمایی را در کارنامه خود دارد، نیز به سبب اعطای این نشان به ولیعهد سعودی، این نشان را نپذیرفت و آن را مایه ننگ دانست.