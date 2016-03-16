اولویت استاندار در سال ۹۵/ راه نجات لرستان ایجاد صنایع بزرگ است

هوشنگ بازوند در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، توجه به مباحث اقتصادی، عمرانی و اشتغال از اولویت های مهم استان لرستان دانست و اظهار داشت: دولت تدبیر و امید همواره به بحث رونق اقتصادی تاکید داشته که این رونق اقتصادی باید در سال ۹۵ هم ادامه داشته باشد.

۲۰۰۰ واحد مسکن مهر بدون متقاضی در لرستان

وی با یادآوری اینکه دولت صندوق ذخیره ارزی را با بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی و بانک ها تحویل گرفت، بیان داشت: از فروش ۷۰۰ میلیارد دلار نفت در دولت قبلی حتی یک دلار در لرستان سرمایه گذاری نشد.

استاندار لرستان به وجود دو هزار و ۲۵۰ واحد مسکن مهر فاقد متقاضی در لرستان اشاره کرد و افزود: از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهری که قرار بود در کشور ساخته شود حدود ۷۰۰ هزار واحد آن توسط دولت قبل ساخته شده و مابقی توسط دولت یازدهم ساخته شده و یا در حال ساخت است.

بازوند به وجود برخی مشکلات در واحدهای مسکن مهر ساخته شده در دولت قبل اشاره کرد و گفت: بسیاری از این واحدها فاقد آسانسوز هستند به عنوان مثال در شهرستان پلدختر بلوک هایی چهار طبقه فاقد آسانسور برای معلومان ساخته شده است.

اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخش لرستان

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن مهر در استان باقی مانده است، اضافه کرد: این در حالی است که تعدادی از این واحدها متقاضی نداشته و هرکس ادعا می کند این واحدها متقاضی دارند ما حاضر هستیم بدون در نظر گرفتن شرایط لازم برای اخذ واحدهای مسکن مهر آن ها را به وی بفروشیم.

استاندار لرستان به رویکردهای خود برای توسعه استان در سایه اجرای طرح اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی نسخه شفابخشی برای لرستان است و هنگامیکه رهبر انقلاب این موضوع را مطرح کردند از سوی کارشناسان مختلف مورد استقبال و در نهایت مورد تایید قرار گرفت.

بازوند درون زا بودن و برون گرا بودن را از ویژگی های اقتصاد مقاومتی خواند و افزود: درون زا بودن اقتصاد مقاومتی به این معنی است که ما خود باید مشکلات خودمان را حل کنیم و برون گرا بودن آن به معنی این است که باید کالاها و تولیدات داخلی خود را به دنیا صادر کنیم.

بازوند با بیان اینکه اگر همه کارهای توسعه ای به دولت ها محول شود هویت توسعه ای و خودباوری از مردم گرفته می شود، عنوان کرد: یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی دانش بنیان بودن آن است که از این طریق می توان اقتصاد سنتی را به اقتصاد مدرن تبدیل کرد و در این رویکرد قرار است اقتصاد دانش بنیان جای اقتصاد نفتی را بگیرد لذا برای دست یافتن به توسعه راهی نداریم جز اینکه مدیریت را از طریق اقتصاد دانش بنیان اداره کنیم.

حوزه کشاورزی باید ۳۳ درصد اشتغال لرستان را تامین کند

وی احیاء مجموعه کشت و صنعت لرستان را مصداق بارز اقتصاد مقاومتی در استان خواند و گفت: در این مجتمع اقدامات بی سابقه ای از جمله تغییر ژنتیک در گوسفندان صورت گرفته است همچنین گوسفندانی در این مجتمع پرورش می یابند که سه مرتبه در سال می توانند زایمان کنند.

استاندار لرستان به ایجاد یک گلخانه ۴۰ هکتاری در مجموعه کشت و صنعت لرستان اشاره کرد و افزود: ساخت این گلخانه با مشارکت یک شرکت هلندی آغاز شده که دی ماه سال آینده محصولات این گلخانه وارد بازار فروش خواهد شد و بازار هدف آن نیز از اکنون مشخص شده است.

بازوند با تاکید بر اینکه باید ایجاد شرکت های دانش بنیان در لرستان در دستورکار قرار گیرد، تصریح کرد: حوزه کشاورزی، حوزه صنعت و کارهای اقتصادی و حوزه خدمات با رویکرد گردشگری محور توسعه لرستان هستند و در ایجاد اشتغال استان نقش بسزایی دارند لذا باید فعالیت خود را حول توسعه این سه محور متمرکز کنیم.

وی با اشاره به اینکه حوزه کشاورزی باید بتواند ۳۳ درصد اشتغال استان را تامین کند، اضافه کرد: چالش پیش روی ما برای رسیدن به این هدف وجود یک کشاورزی سنتی و معیشتی در لرستان است لذا با عبور از آن می توان به یک کشاورزی صنعتی و اقتصادی دست یافت که این امر مستلزم سرمایه گذاری بالایی در بخش کشاورزی است.

راه نجات لرستان ایجاد صنایع بزرگ است

استاندار لرستان با بیان اینکه برای خروج از کشاورزی سنتی باید حداقل سالی هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان صورت گیرد، افزود: سالانه باید هشت هزار هکتار از زمین های دیم استان آبی شوند که برای این منظور لازم است امور آب، بخشداران، فرمانداران و سازمان جهاد کشاورزی پای کار باشند.

بازوند ادامه داد: همچنین سالانه باید ۱۰ هزار هکتار از اراضی که اکنون با روش غرقابی آبیاری می شوند را حذف کرده و آن ها را به آبیاری مکانیزه یا حداقل نیمه مکانیزه تبدیل کنیم که با آبیاری نیمه مکانیزه راندمان از ۳۵ درصد به ۶۰ درصد و با آبیاری مکانیزه راندمان به ۸۲ درصد خواهد رسید و حداقل ۱۴۰ میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی می شود.

وی راه نجات لرستان را ایجاد صنایع بزرگ دانست و گفت: با ایجاد این صنایع بزرگ می توان صنایع دیگری را جذب کرد که در این راستا کارخانه لاستیک خرم آباد به عنوان صنعتی بزرگ راه اندازی شده همچنین مجتمع کشت و صنعت لرستان، کارخانه فولاد ازنا و کفش غزال احیاء شده اند.

اختصاص اعتبار ۴۸ میلیاردی با عبور مرز بازرگان از لرستان

استاندار لرستان به اخذ مجوزهایی برای تسهیل سرمایه گذاری در استان اشاره کرد و بیان داشت: مجوز شهرک صنعتی شماره سه بروجرد، مجوز شهرک صنعتی شماره دو دورود بعد از هشت سال بلاتکلیفی، مجوز منطقه ویژه اقتصادی و بندر خشک خرم آباد، مجوز شهرک های صنعتی پتروشیمی لرستان و ... گرفته شده که همگی زیرساخت هایی برای ایجاد صنایع در استان هستند.

بازوند به پیگیری های استان در خصوص عبور بزرگراه مرز بازرگان به بندر امام از لرستان اشاره کرد و گفت: بزرگراه بازرگان به بندر امام با عبور از شهرستان نورآباد به خرم آباد وارد شده و به پل زال وصل می شود که در لایحه سال ۹۵ اعتباری بالغ بر ۱۴۹ میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از آنجا که این بزرگراه از استان لرستان هم عبور می کند از ۱۴۹ میلیارد اعتبار در نظر گرفته شده برای آن ۴۸ میلیارد تومان به لرستان اختصاص خواهد یافت و با ورود این بزرگراه به لرستان باید بین ۴۰ تا ۴۵ کیلومتر کنارگذر در خرم آباد ایجاد شود که این امر مستلزم سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه لرستان به دلیل وجود جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوان باید به مقصد گردشگری تبدیل شود، عنوان کرد: در برخی مناطق گردشگری استان از جمله آبشار بیشه، آبشار نوژیان، آبشار آب سفید و ... نبود سرویس بهداشتی مناسب مشکلاتی برای گردشگران ایجاد کرده در حالیکه این موارد در عین اینکه پیش پا افتاده هستند ولی برای گردشگر مهم هستند.

لزوم ایجاد جاذبه های دست ساز برای جذب گردشگر

بازوند وجود جاذبه های دست ساز در کنار جاذبه های طبیعی و تاریخی را در جذب گردشگر تاثیرگذار خواند و بیان داشت: برای جذب گردشگر حداقل باید ۷۰۰ تخت هتل در خرم آباد ساخته شود که با در دست ساخت بودن چند هتل این امر در یک پروسه سه ساله محقق خواهد شد.

وی پارک شاپوری خرم آباد که در کنار پل شاپوری در دست ساخت بوده را ظرفیت گردشگری منحصربه فردی دانست و گفت: قرار است یک پارک مینیاتوری در دل سایت این پارک تعریف شود و همه بناهای تاریخی استان در مقیاس کوچک در داخل این سایت ساخته شوند تا گردشگر با مراجعه به این مکان برای دیدن سایر اماکن تاریخی استان ترغیب شود.

استاندار لرستان افزود: در محیط پارک شاپوری برنامه داریم که راه آهن دورود به ازنا و الیگودرز را تعریف کنیم تا گردشگران با قرار گرفتن در یک مقیاس کوچک احساس کنند در مسیر این راه آهن حرکت می کنند همچنین یک دریاچه هشت هکتاری مشابه دریاچه کیو در داخل این پارک ساخته خواهد شد.