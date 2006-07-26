ميانگين سني بيماران دياليزي 25 تا 40 سال است

مدير انجمن حمايت از بيماران كليوي استان زنجان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري مهر در زنجان گفت: انجمن صنايع و معادن سرب و روي ايران با همكاري و هماهنگي انجمن حمايت از بيماران كليوي استان ، هزينه پيوند 30 نفر از بيماران واجد شرايط به خصوص قشر جوان را كه تاكنون به دليل عدم استطاعت مالي موفق به پيوند كليه نشده اند را ، تامين مي كند.

عليرضا طهماسبي تصريح كرد: در نوبت اول ، هزينه پيوند 15 نفر از بيماران كليوي توسط كارخانجات سرب و روي به حساب انجمن بيماران كليوي واريز شد.

وي افزود: جذب پزشك متخصص در شهرستان هايي مثل زنجان كه جزو شهرهاي محروم است ، مشكل بوده اما با تلاش كميته پيشگيري و درمان ، در صدد جذب پزشك نفرولوژ براي استان هستيم تا نگراني و مشكل بيماران كليوي زنجان برطرف شود.

طهماسبي اظهار داشت: در حال حاضر تعداد بيماران كليوي روبه افزايش است و چنانچه اين موضوع جدي گرفته نشود در آينده نزديك تعداد بيماران كليوي به 4 برابر افزايش خواهد يافت.

وي با بيان اينكه هم اكنون 190 نفر در استان زنجان تحت دياليز خوني قرار دارند ، گفت: امسال تعداد زيادي از اشخاص با نفوذ و داراي تجربه هاي علمي و تخصصي توسط انجمن جذب شدند و سه كميته با عنوان كميته پيشگيري و درمان ، كميته امداد و رفاه ، براي حمايت از بيماران كليوي تشكيل شد.

وي اظهار داشت: در كميته پيشگيري و درمان ، حتي افراد سالم با مراجعه به انجمن و پشتيباني رايگان ، با انجام آزمايش از سلامتي و يا بيماري خود اطلاع يافته و در صورت بيماري ، تحت مراقبت انجمن قرار مي گيرند.

مدير انجمن حمايت از بيماران كليوي استان زنجان ، بيشترين ميانگين سني بيماران دياليزي را بين 25 تا 40 سال عنوان كرد و افزود: براي اطفال در استان دستگاه وجود ندارد و در صورتي كه طفل خردسالي نياز به دياليز داشته باشد ، بايد به تهران مراجعه كند.

وي ، سر و سامان دادن به مشكلات و نيازهاي فعلي بيماران كليوي را از نخستين برنامه هاي انجمن عنوان كرد و گفت: دو برنامه كوتاه و بلند مدت در اين بخش اجرا خواهد شد كه در برنامه كوتاه مدت ، هزينه هاي دارو و درمان و پيوند كليه بيماراني كه نياز به پيوند دارند تامين خواهد شد و مابقي بيماران كه تعداد زيادي هستند و هزينه مضاعفي در بردارد ، در مراحل بعدي انجام مي شود.

طهماسبي از ديگر برنامه هاي انجمن را ايجاد اشتغال و بحث خود اشتغالي ذكر كرد و افزود: بيماران توسط انجمن به مراكز آموزش فني و حرفه اي معرفي مي شوند و در صورت دريافت كارنامه فن مورد نظر ، تحت حمايت انجمن قرار مي گيرند و در كارگاه هاي اشتغالزا مشغول به كار مي شوند.