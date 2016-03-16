۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۴۹

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سمنان:

۲۹ نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال استان سمنان مصدوم شدند

سمنان - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سمنان از مصدومیت ۲۹ نفر در حادثه چهارشنبه آخر سال در این استان خبرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، علی گوهری ضمن اشاره به مصدومیت ۲۹ نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال استان سمنان افزود: از مجموع این تعداد مصدومان یک نفر بر اثر شدت جراحات وارده ناشی از انفجار مواد محترقه در بیمارستان بستری شد و بقیه سرپایی تحت درمان قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه ۲۴ نفر از این تعداد مصدومان مرد و بقیه زن و درصد قابل توجهی از آنان را نوجوانان و جوانان تشکیل می دادند، خاطرنشان کرد: بیشترین حادثه مربوط به آسیب دیدگی بدن، سر و صورت و شانه مصدومان بوده است که برای درمان و ترمیم زخم های آسیب دیده زمان زیادی لازم است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سمنان ادامه داد: براساس گزارش اورژانس بیمارستان های استان سمنان، بیشترین آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال مربوط به شهرستان سمنان بوده است.

