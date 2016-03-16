به اینفانتینو اعتراض می کنم/ دخالت سیاست در فوتبال باید تمام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال که در حال حاضر به منظور حضور در کمیته فوتسال فیفا در زوریخ حضور دارد، در خصوص جلسه با اینفانتینو گفت: روز گذشته نشست خود را به صورت خصوصی با جیانی اینفانتینو-رئیس فدراسیون جهانی فوتبال برگزار کردم و ابتدا بخاطر حضورش در ایران از وی تشکر کرده و به مناسبت انتخابش برای ریاست فدراسیون جهانی فوتبال به وی تبریک گفتم.

وی گفت: از دیگر مسائل مطروحه مشکلات مالی و مسائل مربوط به انتقال پول فیفا به ایران بود که در این زمینه به بحث و بررسی پرداختیم و رئیس فیفا ابراز امیدواری کرد در آینده ای نزدیک با رایزنی های مختلف، این موضوع حل خواهد شد.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه افزود: درخواست حضور اینفانتینو در ایران را به صورت رسمی به وی اعلام کرده و از او خواستم در آینده ای نزدیک به ایران سفر کند. این در حالی است که رئیس فیفا ضمن بیان جایگاه بزرگ ایران در آسیا، ابراز امیدواری کرد که با توجه به اینکه ایران مهمترین کشور در آسیا و در منطقه آسیای میانه است و همچنین با توجه به اینکه عنوان نایب رئیسی در این منطقه به ایران تعلق دارد، بهتر است نشست مشترکی را با حضور کشورهای این منطقه و با میزبانی ایران برگزار شود تا از این طریق اینفانتینو ضمن بازدید مجدد از ایران بتواند نشستهای متعددی را در زمینه توسعه فوتبال در آسیا با محوریت ایران برگزار کند.

کفاشیان در ادامه از نشست مشترک خود با رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه خبر داد و گفت: در جلسه با رئیس فدراسیون این کشور اعلام کردم که ایران و ترکیه همسایه یکدیگر بوده و می توانند ارتباطات بهتری را با یکدیگر داشته باشند. ضمن اینکه در حال حاضر ارتباط چندانی میان دو کشور وجود ندارد و رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه ابراز علاقمندی بسیاری جهت افزایش ارتباط و حضورش در ایران را اعلام کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه گفت: در سال جاری، فوتسال ایران در سه رده بالاترین عنوان آسیایی را به خود اختصاص داده است. تیم تاسیسات دریایی عنوان قهرمانی جام باشگاههای آسیا را کسب کرد، تیم ملی فوتسال بانوان برای اولین بار عنوان قهرمانی رقابتهای فوتسال آسیا در مالزی و تیم ملی فوتسال آقایان نیز عنوان نخست رقابتهای قهرمانی آسیا در ازبکستان را به دست آوردند. در فوتسال اروپا نیز کشور اسپانیا در زمره کشورهای صاحب سبک در فوتسال است و طی جلسه ای از رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا خواستیم تا توسعه همکاری های خود را با ایران به ویژه در زمینه فوتسال در دستور کار قرار دهیم که مورد استقبال فدراسیون فوتبال اسپانیا قرار گرفت.

کفاشیان در ادامه افزود: رئیس فوتبال فدراسیون مجارستان نیز ابراز علاقمندی کرد تا در ایران حضور داشته باشد و مقرر شد مراتب جهت دعوت رسمی از وی در مهرماه سال آینده ارسال شود تا رئیس فدراسیون فوتبال این کشور ضمن حضور در ایران و به جهت توسعه ارتباطات دو کشور، تفاهم نامه همکاری را به امضا برسانیم.

رئیس فدراسیون فوتبال ضمن اشاره به تصمیم اخیر کنفدراسیون فوتبال اسیا در خصوص ایران و عربستان، گفت: متاسفانه روز گذشته از تصمیم گرفته شده اطلاعی نداشتم، در غیر اینصورت می توانستم در جلسه خصوصی با اینفانتینو صحبتهای خود را انجام دهم. البته در نشست روز گذشته نیز اشاره ای به این موضوع داشته ام اما بعدازظهر امروز و با حضور رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، نشست کمیته فوتسال برگزار خواهد شد و قطعا اعتراض رسمی خود را به تصمیم گرفته شده در این خصوص به فیفا و اینفانتینو اعلام خواهم کرد. چرا که تصمیم گرفته شده یک تصمیم سیاسی است و فدراسیون فوتبال عربستان نیز تحت فشار حکومت عربستان صعودی مجبور به انجام این کار شده است و این موضوع در نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا به وضوح قابل مشاهده است.

وی در پایان گفت: در حاشیه نشست عصر امروز چنانچه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز حضور یابد، قطعا ابراز نارضایتی ایران را به شیخ سلمان و اینفانتینو از این تصمیم اعلام خواهیم کرد. چرا که هم فدراسیون فوتبال ایران و هم مردم ایران از این تصمیم ناراحتند و همه خواهان پایان یافتن دخالت سیاست در ورزش فوتبال مطابق با اساسنامه FIFA وAFC هستیم.