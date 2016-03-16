درمان رایگان خبرنگاران در درمانگاه های طرف قرارداد شهرداری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های درمانی و بهداشتی شهرداری تبریز و تجلیل از خبرنگاران برتر این حوزه درجمع اعضای خانه مطبوعات آذربایجان شرقی گفت: ما برای ایجاد مدیریت واحد شهری اصرار داشته ایم که این موضوع برای اثرگذاری بیشتر شهرداری در حوزه های مختلف بوده است.

وی ادامه داد: در طول سال ۹۴، نزدیک به یک میلیون نفر در حوزه سلامت و در بیش از ۳۰ مرکز سلامت شهرداری آموزش دیده اند.

نجفی با بیان اینکه شعار ما "شهر سالم شهروند سالم" است، گفت: در این راستا تمامی شهروندان همکاری داشته اند که امسال ما برنامه های مختلف شهرداری شاهد همراهی ویژه مردم بودیم.

وی از تاسیس کمیته سلامت و درمان شهرداری تبریز در محل اداره کل سلامت خبر داد و گفت: با این طرح تمامی پرسنل شهرداری به هر مرکز مرکز طرف قرارداد شهرداری که مراجعه کنند به شکل رایگان درمان می شوند که البته امروز این وعده را در جمع خبرنگاران نیز می دهیم که این قشر نیز می توانند از سال آینده از خدمات این بیمارستان ها رایگان استفاده کنند.

شهردار تبریز همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره ای به فرا رسیدن ایام نوروز گفت: شعار هر شهروند یک میزبان را مدنظر قرار داده ایم تا بتوانم میزبانی خوب برای تمامی مهمانان در این ایام باشیم.

نجفی ادامه داد: در طول سال ۹۴، بیش از ۴۸۰ میلیارد به قطار شهری واریز کردیم که در طول سال های قبل شهرداری ها سهم خود را برای تکمیل قطار شهری نپرداخته بودند اما امسال با این میزان هزینه از سوی شهرداری شاهد تکمیل بخشی از این پروژه بودیم.

آموزش رایگان ۱۷ هزار نفر در خانه های سلامت شهرداری تبریز

مدیر کل سلامت شهرداری تبریز نیز در این مراسم اظهار داشت: از زمان تشکیل این اداره کل در قالب چهار مدیریت فعالیت خود را اغاز کرده ایم که امروز نیز در حوزه درمان شاهد افتتاح درمانگاه امام جواد خواهیم بود که علاوه بر خدمات درمان عمومی، خدمات تخصصی هم ارائه می کند.

علیرضا رحیمی ادامه داد: این درمانگاه در راستای حل مشکل قلبی و عروقی و در حوزه درمان و پیشگیری فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: تشکیل کمیته سلامت و بهداشت از ابتدای فروردین ماه از دیگر فعالیت های این حوزه خواهد بود که در این راستا کارکنان شهرداری می توانند به تمامی بیمارستان هایی که با آن ها قرارداد داریم، مراجعه کرده و رایگان درمان شوند تا هم منافع شهرداری حفظ شود و کارکنان شهرداری هم به آسانی بتوانند از این خدمات بهره ببرند.

مدیر کل سلامت شهرداری تبریز با اشاره ای به اجرای طرح جامع توانمند سازی شهروندان نیز گفت: شهر تبریز در خشونت های خیابانی رتبه اول را دارد که نیازمند فرهنگ سازی مناسب در این حوزه هستیم که در طول سه ماه ۱۷ هزار نفر به شکل رایگان تحت اموزش دوره های چهارگانه قرار گرفتند.

رحیمی ادامه داد: با کمک شورا تابلوهای آموزش شهروندی طراحی شده و سازمان زیباسازی مصوب کرده که ۲۰۰ تابلو سلامت شهروندی در خیابان ها نصب خواهد شد.