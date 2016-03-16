۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۲۸

مدیر جهاد کشاورزی اهر به مهر خبر داد:

خسارت کاهش دما و بارش برف به میوه های هسته دار در شهرستان اهر

اهر - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر از خسارت کاهش دما و بارش برف به میوه های هسته دار در شهرستان اهر خبر داد.

محمد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به شکوفه دار شدن درختان هسته دار در روزهای گذشته، متأسفانه در اثر برودت هوا و افت دما تا دو درجه سانتیگراد زیر صفر، بیش از سه درصد از میوه های هسته دار باغات شهرستان اهر خسارت دیده شد.

وی، میوه های خسارت دیده را، زردآلو، هلو، آلو و آلوچه اعلام کرد و خاطر نشان شد: این میزان خسارت به ۵۵۰ هکتار از باغات شهرستان اهر وارد شده است.

گفتنی است بارش برف که از شب گذشته در شهرستان اهر آغاز شده است، همچنان ادامه دارد و پیش از بروز این شرایط اب و هوایی نیز جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نسبت به کاهش دما و لزوم انجام اقدامات مراقبتی کشاورزان از اراضی و باغات هشدار داده بود.

کد مطلب 3581714

