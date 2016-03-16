۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۵۳

اجرای ۶۰ نمایش خیابانی در مناطق راهیان نور

مناطق عملیاتی خوزستان از ۲۸ اسفندماه میزبان اجرای بیش از ۶۰ نمایش خیابانی توسط هنرمندان تئاتر خیابانی کشور به صورت خودجوش خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با حضور کاروان‌های راهیان نور در مناطق عملیاتی خوزستان این مناطق برای سومین سال متوالی میزبان بیش از ۶۰ اجرای نمایش های خیابانی می شوند. این آثار با مضمون دفاع مقدس توسط گروهی از هنرمندان تئاتر خیابانی کشور با پیشتیبانی بنیاد برکت و در راستای اشاعه فرهنگ دفاع مقدس اجرا می شوند.

این نمایش‌ها از ۲۸ اسفند تا ۷ فروردین همه روزه در ۳ نوبت در یادمان های شهدای شلمچه، اروندکنار و موزه دفاع مقدس شهر خرمشهر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین توسط گروه نمایشی «نمایه» برگزار می‌شوند.

نمایش های «راه» و «آرامش برای ابدیت» با نقش آفرینی و همکاری سعید شریفی، محمد فراهانی، کاوه نورمحمدی، محمد نوریان، مجید نوروزی، توحید نوروزی، محمد سنگری، میلاد بیرانوند، علیرضاورمزیار، محمد رضا افشاری و رامین افشاری از جمله آثاری هستند که میزبان زائران مناطق راهیان نور خواهند بود.

اجرای بیش از ۱۳۰ نمایش خیابانی دفاع مقدس در مناطق راهیان توسط این گروه در سال های ۹۲ و ۹۳ با استقبال زائران این مناطق روبرو شد.

آروین موذن زاده

