قرارداد یک میلیارد یورویی مخابرات برای تامین تجهیزات ارتباطی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی سیدهاشمی امروز در مجمع عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران با اشاره به رفع تحریمها و دوران پسابرجام اظهار داشت: طی چند ماه اخیر فضای بین المللی برای حضور وندورهای مختلف در عرصه مخابرات باز شده است. این درحالی است که در دوران تحریم برای تامین تجهیزات شبکه مخابراتی کشور، با مشکلات متعددی روبه رو بودیم و مجبور بودیم چند کشور را دور بزنیم تا بتوانیم این تجهیزات را تامین کنیم.

وی از انعقاد قرارداد یک میلیارد یورویی برای تامین تجهیزات شبکه مخابراتی کشور با دومین تامین کننده تجهیزات مخابراتی دنیا خبر داد و گفت: این قرارداد به صورت فاینانس منعقد شده است که ۱۵ درصد آن به صورت LC و ۸۵ درصد آن به صورت بازپرداخت ۵ ساله خواهد بود. در این زمینه هماهنگی با بانک های عامل داخل و خارج کشور انجام شده است و پیش بینی می شود که پروژه مربوطه ظرف ۶ ماهه اول سال ۹۵ نهایی شود.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران با اشاره به مکاتبات صورت گرفته این شرکت با وزارت اقتصاد و سهام عدالت به عنوان سهامداران ۲۰ درصدی مخابرات خاطرنشان کرد: برای بازکردن LC نیازمند افزایش سرمایه ریالی هستیم که در این زمینه موافقت این سهامداران را به دست آورده ایم و در صورت نارضایتی سهامداران خرد، کل سود سهامداران را پرداخت خواهیم کرد.

وی با اشاره به دلایل برگزاری مجمع عادی و فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، گفت: با توجه به مصوبه ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۹۴ در زمینه افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه این شرکت و نیز انتخاب اعضای هیات مدیره تکمیلی، این مجمع برگزار شد.

سیدهاشمی با اشاره به کاهش هزینه ها و یکپارچگی مدیریت، انجام توسعه متوازن و هماهنگ به عنوان اهداف اصلی اصلاح اساسنامه شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: تغییر ساختار مدیریتی در شرکت مخابرات ایران انجام می گیرد که در این زمینه از مشاوره های بین المللی و داخلی بهره گرفته ایم.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره این شرکت نیز گفت: هم اکنون شرکت مخابرات ایران با ۳ عضو هیات مدیره اداره می شود و ۲ عضو دولتی در هیات مدیره این شرکت غایب هستند. برغم مصوبه قبلی مجمع مخابرات که قرار بود اشخاص حقیقی نماینده سهامداران دولت و سهام عدالت برای عضویت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، معرفی شوند اما تاکنون این اتفاق نیافتاده است.

به گزارش مهر، تصمیم گیری در خصوص موارد مطرح شده در مجمع سهامداران شرکت مخابرات ایران به دلیل ایجاد هماهنگی با سهامداران دولتی که ۴۰ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند براساس ماده ۱۰۴ قانون تجارت به کمتر از ۱۵ روز آینده و ۱۱ فروردین ۹۵ موکول شد.