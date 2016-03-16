پروازهای مسیر مشهد آبادان و به عکس افزایش یافت

غلامرضا دهقانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این اقدام در راستای ارائه خدمات مطلوبتر به مسافران نوروزی انجام شد، گفت: طی برنامه ریزیهای صورت گرفته توسط شرکت هواپیمائی آسمان، این شرکت در تمامی روزهای هفته نسبت به برقراری پرواز در مسیر آبادان مشهد و به عکس اقدام کرده است.

به گفته وی، برقراری و افزایش پرواز بر ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات منجر می شود ضمن آنکه تامین امکانات، شرایط آسودگی و تسهیل در نحوه ارائه خدمات پیش نیاز برقراری یک پرواز است.

دهقانی زاده افزود: در زمان حاضر به طور هفتگی بیش از ۱۲۰ پرواز با همکاری شرکت های هواپیمائی آسمان، کیش، قشم ایر، ایران ایر، زاگرس، ایران ایرتور، ماهان و ایرعربیا از فرودگاه آیت الله جمی آبادان انجام می شود.

مدیر فرودگاه آیت الله جمی آبادان اظهار کرد: شرکت هواپیمائی آسمان پیشتر با ۴۲ پرواز هفتگی در مسیرهای اصفهان، تهران، مشهد، شیراز، بندرعباس و کویت خدمات مسافری ارائه می کرد که با افزایش پروازها در مسیر یاد شده رقم پروازها توسط این شرکت به ۷۶ پرواز رفت و برگشت رسیده است.

دهقانی زاده تصریح کرد: هم جواری با کشور عراق و استقبال گسترده زائران و گردشگران عراقی از پروازهای مشهد به ویژه در ایام نوروز از دلائل اصلی شرکت هواپیمایی آسمان در برقراری و افزایش پروازها در مسیر مشهد – آبادان و به عکس است.

وی با اعلام آمادگی برای پذیرش پرواز در مسیرهای مختلف در ایام نوروز یادآور شد: در زمان حاضر از فرودگاه آیت الله جمی آبادان در مسیرهای تهران، اصفهان، شیراز، بندرعباس، مشهد، کویت و شارجه خدمات مسافری ارائه می شود.