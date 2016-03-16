مجله «هنر بازیگری» یک ساله شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مجله «هنر بازیگری» که ویژه نوروز منتشر شده است همچون شماره های گذشته گفتگو با حدود ۵۰ هنرمند سینما، تئاتر و تلویزیون دیده می شود. گفتگوی ویژه این مجله با مهراوه شریفی نیا درباره کارنامه بازیگری اش انجام گرفته است.

همچنین مطالب مختلف دیگری با حضور و قلم هنرمندانی همچون جواد انصافی، بابک نوری، حسین سحرخیز، مهوش وقاری، محسن قاضی مرادی، اصغر سمسارزاده، مهری شیرازی، امیر غفارمنش، صفر کشکولی، شیوا خسرومهر، پرویز پورحسینی، فریده سپاه منصور، مهوش افشارپناه، هوشنگ توکلی، اسماعیل خلج، مریل استریپ، شاهرخ خان و بسیاری دیگر دیده می شود.

«هنر بازیگری» در هر شماره علاوه بر گفتگوها، مطالب مختلفی از نقد و گزارش و یادداشت تا مقاله با محوریت بازیگری دارد که با نگاه تخصصی و با هدف آگاهی‌رسانی به دو قشر اهالی هنرهای نمایشی و مخاطب علاقه مند به بازیگری گردآوری می شود.

این مجله به مدیریت و سردبیری بهزاد خاکی نژاد از نوروز ۹۴ آغاز به کار کرده و با ۴ شماره فصلی به نوروز ۹۵ رسیده است. آخرین شماره سال جاری این مجله در ۸۸ صفحه منتشر شده و در باجه های مطبوعاتی، نشر پارت و کتابفروشی تئاترشهر در دسترس علاقه مندان قرار دارد.