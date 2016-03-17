به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفتهای که گذشت، به شرح ذیل است:
نیوزنو : بانک مرکزی اروپا بهره بانکی را از ۵ دهم درصد به صفر کاهش داد.
بلومبرگ : کانادا برای اولین بار بستانکار آمریکا شد.
نیوزنو : نابرابری در سطح جهانی به بحران اقتصادی افزوده است.
بلومبرگ : شرکت «جنرال الکتریک» آمریکا به دنبال بررسی فرصتهای بازار نفت و گاز ایران است.
اسپوتنیک : رئیس صندوق بین المللی پول گفت: امیدوارم همکاری بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا و بانک توسعه نوین «بریکس» منجر به رشد بیشتر اقتصاد جهانی شود.
سی ان بی سی : سیاستهای تجاری آمریکا در حال نابود کردن مشاغل سطح متوسط این کشور است.
یانهاپ : میزان رشد دستمزد در کره جنوبی بیشتر از رشد اقتصادی این کشور بوده است.
بلومبرگ : ارزش فرانک سوئیس در مقابل یورو از ابتدای سالجاری میلادی تاکنون تقریبا ۲ درصد کاهش پیدا کرده است.
آسوشیتدپرس : رشد تولیدات صنعتی اروپا در ماه ژانویه با رسیدن به ۲.۱ درصد، بیشترین رقم در ۷ سال اخیر را به خود اختصاص داد.
نیوزنو : انتظار می رود ظرفیت تولید برق نیروگاههای هسته ای چین تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲۰ تا ۱۵۰ گیگاوات برسد.
آنادل : نرخ بیکاری ترکیه در ماه دسامبر سال گذشته میلادی با رسیدن به رقم ۱۰.۸ درصد در ۱۰ ماه اخیر بی سابقه گزارش شده است.
راشاتودی : ورود سیل جمعیت مهاجران به آلمان، قیمت مسکن را در این کشور افزایش داده و بهای آپارتمان ۳.۵ درصد و خانه شخصی تقریبا ۲ درصد افزایش یافته است.
رویترز : واردات نفت کره جنوبی از ایران در فوریه ۲۰۱۶ با افزایش ۲ برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۲۶۹ هزار و ۲۰ بشکه در روز رسید.
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