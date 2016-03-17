  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۱۹

اقتصاد دنیا در هفته‌ای که گذشت/ قیمت مسکن در آلمان گران شد

اقتصاد دنیا در هفته‌ای که گذشت/ قیمت مسکن در آلمان گران شد

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته‌ای که گذشت، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته‌ای که گذشت، به شرح ذیل است:

نیوزنو : بانک مرکزی اروپا بهره بانکی را از ۵ دهم درصد به صفر کاهش داد.

بلومبرگ : کانادا برای اولین بار بستانکار آمریکا شد.

نیوزنو : نابرابری در سطح جهانی به بحران اقتصادی افزوده است.

بلومبرگ : شرکت «جنرال الکتریک» آمریکا به دنبال بررسی فرصت‌های بازار نفت و گاز ایران است.

اسپوتنیک : رئیس صندوق بین المللی پول گفت: امیدوارم همکاری بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا و بانک توسعه نوین  «بریکس» منجر به رشد بیشتر اقتصاد جهانی شود.

سی ان بی سی : سیاست‌های تجاری آمریکا در حال نابود کردن مشاغل سطح متوسط این کشور است.

یانهاپ : میزان رشد دستمزد در کره جنوبی بیشتر از رشد اقتصادی این کشور بوده است.

بلومبرگ : ارزش فرانک سوئیس در مقابل یورو از ابتدای سال‌جاری میلادی تاکنون تقریبا ۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

آسوشیتدپرس : رشد تولیدات صنعتی اروپا در ماه ژانویه با رسیدن به ۲.۱ درصد، بیشترین رقم در ۷ سال اخیر را به خود اختصاص داد.

نیوزنو : انتظار می رود ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های هسته ای چین تا سال ۲۰۳۰ به ۱۲۰ تا ۱۵۰ گیگاوات برسد.

آنادل : نرخ بیکاری ترکیه در ماه دسامبر سال گذشته میلادی با رسیدن به رقم ۱۰.۸ درصد در ۱۰ ماه اخیر بی سابقه گزارش شده است.

راشاتودی : ورود سیل جمعیت مهاجران به آلمان، قیمت مسکن را در این کشور افزایش داده و بهای آپارتمان ۳.۵ درصد و خانه شخصی تقریبا ۲ درصد افزایش یافته است.

رویترز : واردات نفت کره جنوبی از ایران در فوریه ۲۰۱۶ با افزایش ۲ برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۲۶۹ هزار و ۲۰ بشکه در روز رسید.

کد مطلب 3581865
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها