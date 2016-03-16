۱۲۰۰پایگاه امداد و نجات جمعیت هلال احمر در ایام نوروز فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر محسن ضیایی استرآبادی ظهر چهارشنبه از پایگاه های امداد و نجات نوروزی هلال احمر شهرستان دماوند بازدید کرد.

در این بازدید علاوه بر رییس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان جوانان و سرپرست جمعیت هلال احمر استان تهران حضور داشتند.

رییس جمعیت هلال احمر کشور در حاشیه این بازدید با اشاره به استفاده از ظرفیت های مختلف این جمعیت در ایام نوروز اظهار داشت: بیش از سه هزار خودروی آمبولانس و تجهیزات تخصصی در ایام نوروز برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی فعال خواهند بود.

ضیایی استرآبادی با اشاره به برنامه های جمعیت هلال احمر در ایام نوروز افزود: جمعیت هلال احمر در ایام نوروز در آماده باش قرار دارند و یک هزار و ۲۰۰ پایگاه جمعیت هلال احمر در نقاط مختلف کشور به مسافران و گردشگران نوروزی، ارائه خدمت می کنند.

وی با اشاره به ظرفیت های ایجاد شده توسط جمعیت هلال احمر ادامه داد: پایگاه های امداد و نجات جمعیت هلال احمر، ظرفیت اسکان موقت و ارائه خدمت به ۱۰۰ هزار گردشگر را دارد.

رییس جمعیت هلال احمر کشور گفت: سازمان جوانان جمعیت هلال احمر نیز در ایام نوروز فعال است و بیش از ۲۰ هزار نفر از جوانان داوطلب در طرح های نوروزی مشارکت دارند.