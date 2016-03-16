به گزارش خبرگزاری مهر، مجید صالح در گفتگویی درباره موضوعات مختلفی صحبت کرده است که مشروح این صحبت‌ها به شرح زیر است:



جلوتر از اهداف خود هستیم

سال ۹۴ را به عنوان تیم صدرنشین تمام کردیم اما معتقد هستم می توانستیم در دیدار برابر پدیده با کسب هر سه امتیاز موقعیت بهتری در جدول داشته باشیم. موقعیت های زیادی در این دیدار است دادیم اما در مجموع باید بگویم از هدفگذاری که برای انتهای سال جاری داشتیم جلوتر هستیم. اکنون نیز که مسابقات تعطیل است تمرینات را تا یک هفته پیگیری می کنیم و برای بازیکنان یک دیدار تدارکاتی در نظر گرفتیم تا از شرایط مسابقه دور نمانند. پس از شروع سال جدید نیز تمرینات خود را بعد از تعطیلی کوتاه مدت آغاز خواهیم کرد تا با آمادگی بالا مسابقات را آغاز کنیم.

۷ فینال پیش روی ما قرار دارد

هدفگذاری ما برای سال پیش روی استمرار روند فعلی تیم است. یک فینال واقعی در جام حذفی و هفت دیدار فینال گونه پیش روی استقلال است و تلاش می کنیم تا بهترین نتایج ممکن را کسب کنیم. در دو ماه ابتدایی سال ۹۵ ثمره تلاش های یک ساله بازیکنان و کادرفنی مشخص خواهد شد و مطمئنا این مدت برای ما ارزش بالایی دارد.

در نبود روزبه تغییر می‌کنیم

مطمئنا در نبود بازیکن اثرگذاری مانند چشمی باید به فکر تغییرات بود. روزبه بسیار بازیکن خوبی بود و ما باید برای شادی او تلاش دو چندانی داشته باشیم. با از دست دادن یک بازیکن قطعا برنامه های جانشین خواهیم داشت اما اکنون نباید در این مورد صحبت کنیم.

بازی با تیم‌های پایین جدول سخت‌تر است

تیم های پایین جدول در هفته های پایانی انگیزه های زیادی دارند و مطمئنا با ارائه بازی های بسته کار را برای تیم های حریف سخت می کنند. البته دیدار با تیم‌های بالانشین جدول باعث می شود تا دیدارهای با کیفیتی را شاهد باشیم اما این موضوع که استقلال در هفت دیدار پایانی باید با تیم های بالانشین بازی کند نمی تواند نکته منفی باشد.

فضای رسانه‌ای بر افکار هواداران تاثیر دارد

هر تیمی با توجه به داشته‌هایش سبک خاص خود را در زمین پیاده می کند و فکر می کنم بد بازی کردن استقلال تا اندازه‌ای فضای رسانه ای است. هواداران چشم‌شان به رسانه ها است و عده ای این موضوع را که استقلال خوب بازی نمی کند را به آنها القا می کنند. استقلال در فصل جدید اهداف زیادی دارد که یکی از آنها زیبا بازی کردن است. جوانگرایی یکی دیگر از اهداف استقلال بوده است که باید در این میان مورد توجه قرار گیرد. ما در کنار جوانگرایی به نتایج مطلوبی دست پیدا کردیم و مزد شجاعت خودمان در استفاده از جوانان گرفته ایم.

مانند پرسپولیس، ذوب‌آهن و بقیه نیستیم

این موضوع که مانند دیگر تیم‌های لیگ برتری فوتبال بازی نمی کنیم را قبول دارم زیرا در فوتبال هر تیمی بر اساس داشته هایش سبک فوتبالی خود را تعیین می کند. در فوتبال اروپا بارسلونا و لسترسیتی هر کدام در کشورشان صدرنشین هستند و فوتبال دوستان با توجه به علایق خود سبک یکی از تیم ها را می پسندند اما نمی شود گفت کاری که لستر و فوتبال این تیم کرده است کار کم اهمیتی به شمار می‌رود. نباید تیم ها را با یکدیگر مقایسه کرد و آنها را یکسان دید.

بی‌کیفیت نیستیم

ما نمایش های قابل قبول زیادی در فصل جاری داشتیم. زمانی که در یک برنامه پربازدید تلوزیونی دو دیدار از بازی های استقلال به عنوان بهترین نمایش های فصل انتخاب می شود و مردم دیدار استقلال برابر سپاهان را بهترین دیدار معرفی می کنند، یعنی ما بی کیفیت نیستیم. به هواداران می گویم که فوتبال تنها بازی زیبا نیست و در کنار آن دیگر فاکتورها هم اهمیت دارد. در تیم ما بازیکنان ملی پوش زیادی هستند که مطمئنا در صورت آماده بودن حیدری و چشمی آنها نیز در فهرست تیم ملی حضور داشتند. مطمئنا کادرفنی تیم ملی نمایش‌های ما را پسندیده است که اجزای تیم ما را به تیم ملی فرخوانده است.

اتفاقات خوب در استقلال کم نیست

در استقلال فصل جاری اتفاقات خوب زیادی افتاده است. محسن کریمی پس از سپری کردن دوران حضور خود در تیم های پایه حالا به عضویت تیم ملی بزرگسالان در آمده است. سجاد شهباززاده پس از مدت‌ها به تیم ملی دعوت شده است و ما توانسته ایم بازیکن سازی را به خوبی انجام دهیم. نباید فراموش کنیم که با تجربه شدن جوان‌ها در تمرینات صورت نمی گیرد و ما زمانی که به جوانان بازی می‌دهیم باید هزینه با تجربه شدن آنها را هم بپردازیم. از این دست اتفاقات خوب در استقلال رخ داده است که نباید آنها را نادیده گرفت.

