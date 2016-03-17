به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه در تشریح مهمترین برنامه های اولویت دار صنعت نفت در سال ۹۵، گفت: در سال جدید، با رفع مشکل کمبود منابع مالی، باید توسعه شتابان طرحهای صنعت نفت در میادین مشترک نفت و گاز و جبران عقب افتادگیها به ویژه در دو حوزه میادین مشترک نفتی غرب کارون و پارس جنوبی در دستور کار قرار دارد.
وزیر نفت با اعلام اینکه بهره برداری از پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس از دیگر برنامههای اولویت دار توسعه صنعت نفت در سال ۹۵ است، تصریح کرد: انعقاد قراردادهای توسعه سایر میادین مشترک نفت و گاز و ازدیاد برداشت از میادین اصلی تولید نفت کشور در چارچوب مدل جدید قراردادهای نفتی از مهمترین برنامههای سال جدید است.
این عضو کابینه دولت همچنین در تشریح مهمترین برنامههای اجرا نفت و گاز در سالجاری هم، اظهار داشت: تکمیل و افتتاح مگاپروژه توسعه فاز ١٥ و ١٦ پارس جنوبی، بازگرداندن سهم از دست رفته ایران از بازار نفت و افزایش تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی، تلاش برای جذب فناوری در بخشهای بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بهره برداری از پروژههای گازرسانی از مهمترین این برنامه ها بود.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به آغاز عملیات گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان، عقد قرارداد برای صادرات گاز به عراق، توسعه گازرسانی به نیروگاهها، بیان کرد: علاوه بر این برگزاری نشست مجمع کشورهای صادر کننده گاز GECF هم جز مهمترین برنامههای ایران در حوزه دیپلماسی انرژی به شمار میرود.
وزیر نفت همچنین خاطرنشان کرد: توسعه فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال، افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش تورم از مهمترین مزیتهای بهرهبرداری از طرحهای جدید نفت و گاز در کشور خواهد بود.
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