به گزارش خبرگزاری مهر، در مصوبه هیات وزیران آمده است: مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی (۱۲۴۲) ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد و اصلاح ردیف تعرفه های مربوط که تأیید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می شود. با اعمال این اصلاحات، آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت ماده (۱۱) آئین نامه یادشده از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۵ قابل اجرا است.

ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (۱۰) صرفاً با ارز متقاضی مجاز بوده و مشمول پرداخت دو برابر سود بازرگانی هستند. همچنین ثبت سفارش و ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از (۲۵۰۰) سی سی مجاز نیست.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.

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