به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۴ به بخش های اقتصادی مبلغ ۳۴۸۲.۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال گذشته مبلغ ۵۶۲.۷ هزار ميليارد ريال (معادل ۱۹.۳ درصد) و نسبت به ۱۰ ماهه سال جاری ۴۹۸.۲ هزار ميليارد ريال (معادل ۱۶.۷ درصد) افزايش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن طی ۱۱ ماهه سال جاری ۹۹۴.۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۸.۵ درصد) بوده که نسبت به ۱۱ ماهه سال گذشته ۸۶.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۹.۵ درصد) افزايش داشته است.

جدول شماره ۲ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال جاری است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه سال جاری مبلغ ۲۲۰۲.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۶۳.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال گذشته مبلغ ۴۴۲.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۱ درصد افزايش داشته است.



در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود که سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه سال جاری معادل ۸۳۰.۶ هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص ۳۷.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۲۲۰۲.۵ هزار میلیارد ریال) است.

بانک مرکزی تاکید می‌کند: همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانک‌ها، افزايش بهره‌وري بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانک ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم در تامين مالي طرح‌های اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي کرد.