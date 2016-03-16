تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال در کرمانشاه به ۱۰۶ تن رسید

صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارشات تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال در استان کرمانشاه به ۱۰۶ تن رسیده است.
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان کرمانشاه میانگین سنی بیشتر آسیب دیدگان حوادث چهارشنبه آخر سال در استان را سنین ۱۰ تا ۲۰ سال عنوان کرد و افزود: تعداد مصدومان در شهرستان کرمانشاه ۸۷ تن گزارش شده است.
مدرسی بیشترین موارد آسیب دیدگی را سوختگی و آسیب دیدگی از ناحیه چشم بیان و اظهار کرد: متاسفانه حوادث چهارشنبه آخر سال به کام برخی خانوادهها تلخ شد.
این مسئول با بیان اینکه ۸۴ نفر از مصدومان مرد و ۲۲ نفر نیز زن هستند، افزود: کوچکترین فرد آسیب دیده در استان کرمانشاه کودکی دوساله و بزرگترین فرد نیز ۵۳ ساله بوده است.
مدرسی تعداد مصدومان بستری حوادث چهارشنبه آخر سال در استان کرمانشاه را ۵۱ نفر عنوان کرد و گفت: ۵۵ نفر نیز به دلیل آسیب دیدگی سطحی به صورت سرپایی مداوا شدند.
وی با اشاره به افزایش قابل توجه تعداد مصدومان حوادث آتشبازی چهارشنبه آخر سال در استان کرمانشاه گفت: تعداد مصدومان بیش از ۲ برابر آمار سال گذشته شده و متاسفانه مورد منجر به قطع عضو نیز داشتیم.
