۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۱۴

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه:

تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال در کرمانشاه به ۱۰۶ تن رسید

کرمانشاه- مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه گفت: بر اساس آخرین آمار تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال در استان کرمانشاه به ۱۰۶ تن رسیده است.

صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارشات تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال در استان کرمانشاه به ۱۰۶ تن رسیده است.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه میانگین سنی بیشتر آسیب دیدگان حوادث چهارشنبه آخر سال در استان را سنین ۱۰ تا ۲۰ سال عنوان کرد و افزود: تعداد مصدومان در شهرستان کرمانشاه ۸۷ تن گزارش شده است.

مدرسی بیشترین موارد آسیب دیدگی را سوختگی و آسیب دیدگی از ناحیه چشم بیان و اظهار کرد: متاسفانه حوادث چهارشنبه آخر سال به کام برخی خانواده‌ها تلخ شد.

این مسئول با بیان اینکه ۸۴ نفر از مصدومان مرد و  ۲۲ نفر نیز  زن هستند، افزود: کوچکترین فرد آسیب دیده در استان کرمانشاه کودکی دوساله و بزرگترین فرد نیز ۵۳ ساله بوده است.

مدرسی تعداد مصدومان بستری حوادث چهارشنبه آخر سال در استان کرمانشاه را ۵۱ نفر عنوان کرد و گفت: ۵۵ نفر نیز به دلیل آسیب دیدگی سطحی به صورت سرپایی مداوا شدند.

وی با اشاره به افزایش قابل توجه تعداد مصدومان حوادث آتشبازی چهارشنبه آخر سال در استان کرمانشاه گفت: تعداد مصدومان بیش از ۲ برابر آمار سال گذشته شده و متاسفانه مورد منجر به قطع عضو نیز داشتیم.

