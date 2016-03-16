۲۶۷۵ نفر در چهارشنبه سوری مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی خالدی گفت: در مجموع ۲۰۳۹ نفر مرد و ۶۳۶ زن به مراکز درمانی مراجعه کردند که از این تعداد ۶۲۶ نفر بستری شدند و بقیه به طور سرپایی درمان شدند.

وی با بیان اینکه در مراسم چهارشنبه آخر سال ۳ نفر جان خود را از دست دادند ، گفت: در حال حاضر ۶ نفر از مصدومین نیز در آی سی یو بستری شده اند.

به گفته خالدی، امسال نسبت به سال گذشته درمان سرپایی افزایش داشته است که دلیل آن اعتماد مردم به توصیه کارشناسان حوزه سلامت مبنی بر پرهیز از خود درمانی و نیز کاهش هزینه های درمانی در مراکز درمانی دولتی به دلیل اجرای طرح تحول سلامت بوده است.