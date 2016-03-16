صدر اعظم آلمان از نقش ترکیه در پذیرش پناهجویان تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، «آنگلا مرکل»، صدر اعظم آلمان در سخنان روز چهارشنبه خود در مورد بحران پناهجویان اروپا خواستار یافتن راه حلی مشترک برای حل این مساله شد که در آن، همه کشورهای عضو این اتحادیه نقش خود را ایفا کنند.

صدر اعظم آلمان که روز چهارشنبه در پارلمان این کشور به سخنرانی می پرداخت، نسبت به کاهش سیل پناهجویان اروپا در پی بسته شدن مرزهای کشورهای حوزه بالکان ابراز خرسندی کرد اما گفت که اتحادیه اروپا باید به دنبال یافتن راه حلی پایدار برای این مشکل باشد.

مرکل در سخنان خود ضمن تقدیر از نقش ترکیه در پذیرش پناهجویان از طرح تازه این کشور در مورد این بحران خبر داد و گفت: بر اساس پیشنهاد دولت ترکیه به ازای هر یک مهاجر غیرقانونی که از اتحادیه اروپا به ترکیه فرستاده می شود اتحادیه اروپا باید یک پناهجوی سوریه ای را به عنوان مهاجر قانونی بپذیرد.

مرکل همچنین از گفتگو با مقامات ترکیه در مورد لغو ویزای اتحادیه اروپا برای شهروندان این کشور و موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا خبر داد.