  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۲۵

رئیس جمعیت هلال احمر کشور:

ظرفیت اسکان اضطراری بیش از ۱۰۰ هزار مسافر نوروزی فراهم شد

ظرفیت اسکان اضطراری بیش از ۱۰۰ هزار مسافر نوروزی فراهم شد

نکا - رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به اسکان اضطراری در پایگاه‌های جاده‌ای کشور تصریح کرد: طی تعطیلات نوروزی آمادگی اسکان اضطراری بیش از ۱۰۰ هزار نفر در مواقع بحرانی و اضطراری را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر محسن ضیایی شامگاه چهارشنبه در حاشیه افتتاح پایگاه امداد جاده‌ای شهیدان لطیفی شهرستان نکا در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در پایگاه‌های امداد و نجات اظهار کرد: بیش از ۲۵ هزار امدادگر و نجات گر،۳۰ هزار داوطلب جوان و دو هزار پزشک و پرستار در بیش از یک هزار و ۲۰۰ پایگاه ثابت و موقت کشور طی ایام نوروز آماده خدمات‌رسانی به مسافران نوروزی در سطح کشور هستند.

وی افزود: تمامی امکانات سخت‌افزاری از قبیل آمبولانس‌های جاده‌ای و ست امداد و نجات برای حفظ سلامت، امنیت و رفاه حال مسافران در طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی مدنظر گرفته شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به اسکان اضطراری در پایگاه‌های جاده‌ای کشور تصریح کرد: طی تعطیلات نوروزی آماده اسکان اضطراری بیش از ۱۰۰ هزار نفر در مواقع بحرانی و اضطراری برای خدمات‌رسانی و استراحت مسافران هستیم.

ضیایی مأموریت اصلی پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌های کشور در تصادفات جاده‌ای و بین‌راهی را عملیات رهاسازی، انتقال مجروحان به بیمارستان در کمترین زمان ممکن، فراهم آوردن امکانات امدادی و اسکان اضطراری در سطح جاده‌های کشور برشمرد.

این مسئول گفت: با توجه به افزایش تصادفات جاده‌ای در این مسیر افتتاح پایگاه امداد و نجات شهیدان لطیفی شهرستان نکا برای زائرین امام رضا (ع) که از این مسیر عبور می‌کنند، فرصت بسیار مناسبی جهت کاهش تصادفات جاده‌ای و افزایش ایمنی و سلامت مسافران بین‌راهی خواهد بود.

کد مطلب 3582050

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها