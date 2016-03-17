اصفهان تحت درمان محرومیت زدایی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی شامگاه چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران که بیش از سه ساعت به طول انجامید در خصوص انتخاب مهدی جمالی‌نژاد، شهردار اصفهان نیز گفت: خدا را گواه می‌گیرم که هیچ‌گاه در تخیلاتمان هم نبود که شهرداری را انتخاب کنیم که در اختیار ما باشد بلکه هدف ما انتخاب شهرداری خلاق، فهیم، همراه و علاقمند به تعاملات با شورای شهر باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه جمالی‌نژاد قبل از انتخابش به عنوان شهردار اصفهان همه دغدغه‌های شهر را شناخته و تاکنون نسبت به حل آنها تلاش‌های لازم را داشته است، اضافه کرد: در حال حاضر شهرداری و شورای شهر در کنار هم فعالیت دارند، هر چند ممکن است در شورا و یا شهرداری ضعف‌هایی وجود داشته باشد که هر روز در صدد رفع این مشکلات هستیم.

نمی‌توان از زندگی خانواده‌ای در خانه‌ای هشت متری گذشت

وی همچنین دغدغه اصلی‌اش از ابتدای ورود به مسئولیت‌‌های مختلف را فقرزدایی از جامعه اعلام کرد و ابراز داشت: هیچگاه نمی‌توان از زندگی خانواده‌ای سه نفره در خانه هشت متری که در یکی از نقاط اصفهان به راحتی عبور کرد و همه مسئولان باید باور داشته باشند که محرومیت زدایی باید در راس فعالیت‌هایشان باشد.

امینی در خصوص وضعیت فساد در شهرداری اصفهان در زمان فعالیت جمالی‌نژاد نیز ابراز داشت: گزارش دستگاه‌های نظارتی حاکی از آن است که در شهرداری اصفهان با حداقل فساد روبرو هستیم.

وی در ادامه از تحقق ۸۰ درصدی بودجه شهرداری اصفهان در سال ۹۴ خبر داد و افزود: با توجه به اعلام تخفیف ۳۵ درصدی صدور پروانه ساختمان در سال جاری با افزایش درآمدهای شهرداری روبرو بوده‌ایم.

دادگستری نتیجه پرونده تحقیق و تفحص شهر رویاها را اعلام نکرده

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از شهربازی رویاها ابراز داشت: به دلیل ارائه ندادن گزارشات مورد نظر شورای شهر در خصوص شهر رویاها در زمان شهردار سابق این امر زمینه ساز پیگیری قضایی این پرونده شد که هنوز دادگستری گزارش نهایی را در خصوص بررسی این پرونده ارائه نداده است.

وی همچنین به تصویب بودجه دو هزار ۶۵۰ میلیارد تومانی شهرداری اصفهان اشاره کرد و گفت: این بودجه ۹۵۰ میلیون تومان غیر نقدی و یک هزار ۷۰۰ میلیون تومان نقدی است که با طرح تشویقی ۳۵ درصد معافیت مالیاتی در بخش ساخت و ساز هم شهرداری درآمدش بیشتر شد و هم مردم توانستند از این فرصت استفاده کنند.

امینی با بیان اینکه امسال از نظر اقتصادی شرایط سختی را پشت سرگذاشته‌ایم و رکود بی‌سابقه عرصه مدیریت شهری را با مشکل مواجه کرده بود، ادامه داد: با همدلی مدیریت و شورای شهر تمام ظرفیت‌های ملی و منطقه ای به کار گرفته شده است تا حتی‌المقدور از منابع ملی و بخش مشارکتی برای اداره اصفهان استفاده شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سیستم حمل و نقل عمومی و به ویژه مترو در اولویت فعالیت‌های شهرداری اصفهان قرار دارد، ابراز داشت: باید توجه داشت که بودجه مترو از ۳۵ میلیارد تومان سال ۹۲ به ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ افزایش یافت.

بهره برداری از سه خط مترو تا سال پنج سال آینده

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه به بهره‌برداری از سه خط مترو در بازه زمانی پنج ساله اشاره کرد و بیان داشت: خط اول مترو نیز تا سه ماهه اول سال ۹۶ به بهره برداری خواهد رسید.

وی به راه اندازی پنج خط از ۱۱ خط اتوبوس تندرو اصفهان تا پایان سال ۹۵ نیز اشاره کرد و ابراز داشت: بر این اساس ۲۱۰ میلیارد تومان به اتوبوسرانی اختصاص یافته اما باید این موضوع را در نظر بگیرید که شهرداری از سال ۸۸ تاکنون از دولت بابت اتوبوس دریافتی نداشته و اتوبوس‌ها با هزینه ۳۵۰ تا ۵۵۰ میلیون را خود شهرداری خریداری کرده و در سال آینده نیز ۴۵۰ اتوبوس وارد ناوگان شهری اصفهان می شود.

یک پانزدهم بودجه شهرداری اصفهان به کم کردن فاصله محلات کمک می‌کند

امینی در ادامه حاشیه نشینی را از اصلی‌ترین چالش‌های شهر اصفهان و دیگر کلانشهرها عنوان کرد و با اشاره به اینکه شهر اصفهان باید تحت درمان محرومیت زدایی قرار گیرد، بیان داشت: در این راستا محرومیت زدایی در دوره چهارم شورا در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۵ نیز با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: چنانچه یک پانزدهم بودجه شهرداری اصفهان را به کم کردن فاصله محلات اختصاص دهیم می‌توانیم اقدامی شایسته در این راستا انجام دهیم.