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۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۰:۵۷

فرمانده ناجا استان سمنان خبر داد:

پلیس در آماده‌باش نوروزی/ ۱۵۰ گشت خودرویی در جاده‌های استان سمنان

پلیس در آماده‌باش نوروزی/ ۱۵۰ گشت خودرویی در جاده‌های استان سمنان

سمنان - فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان، از آمادگی ۱۰۰درصد پلیس برای خدامت دهی به هموطنان و هم استانی ها در ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم ستاد روح الامین قاسمی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه هدف اصلی پلیس امنیت بخشی، نظم آفرینی و سلامتی شهروندان است، گفت: تمامی رده های انتظامی و تخصصی فرماندهی انتظامی استان سمنان تا۱۵ فروردین آماده باش صددرصد هستند تا با بکارگیری از همه امکانات، نوروزی خوش را برای مردم به ارمغان بیاروند.

وی افزود: پلیس همه تلاش خود را در راستای گذران نوروزی امن و با کمترین مشکلات برای هموطنان به کار می بندد.

استقرار ۱۵۰گشت خودرویی در جاده های استان سمنان

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان با تاکید بر اینکه ارائه خدمات انتظامی و امنیتی در سه بخش مسافران نوروزی، زائران امام رضا(ع) و مسافران هم استانی متمرکز می شود، بیان داشت: ماموران پلیس راه استان در تمامی محورهای مواصلاتی حضور محسوسی خواهند داشت و با متخلفان حادثه ساز برابر قانون برخورد می شود که در این راستا، ۱۲۰ ایستگاه پلیس و ۵۰ واحد سیار نظامی در محورهای مواصلاتی و شهرهای استان حضور دارند.

قاسمی با بیان اینکه۱۵۰ واحد گشت خودرویی و ۱۰۰موتور سوار پلیس برای نظم بخشی در شهرها و جاده ها در ایام نوروز تلاش می کنند، افزود: امیدواریم بتوانیم با تلاش همه دست اندرکاران و قانون مداری و احتیاط شهروندان در رانندگی، نوروزی ایمن، شاد را رقم بزنیم.

وی در پایان بیان داشت: هموطنان و هم استانی های عزیز با رعایت نکات ایمنی و توصیه های پلیسی می توانند نوروزی خوش را برای خود و خانواده شان رقم بزنند.

کد مطلب 3582089

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