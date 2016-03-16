به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم ستاد روح الامین قاسمی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن بیان اینکه هدف اصلی پلیس امنیت بخشی، نظم آفرینی و سلامتی شهروندان است، گفت: تمامی رده های انتظامی و تخصصی فرماندهی انتظامی استان سمنان تا۱۵ فروردین آماده باش صددرصد هستند تا با بکارگیری از همه امکانات، نوروزی خوش را برای مردم به ارمغان بیاروند.

وی افزود: پلیس همه تلاش خود را در راستای گذران نوروزی امن و با کمترین مشکلات برای هموطنان به کار می بندد.

استقرار ۱۵۰گشت خودرویی در جاده های استان سمنان

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان با تاکید بر اینکه ارائه خدمات انتظامی و امنیتی در سه بخش مسافران نوروزی، زائران امام رضا(ع) و مسافران هم استانی متمرکز می شود، بیان داشت: ماموران پلیس راه استان در تمامی محورهای مواصلاتی حضور محسوسی خواهند داشت و با متخلفان حادثه ساز برابر قانون برخورد می شود که در این راستا، ۱۲۰ ایستگاه پلیس و ۵۰ واحد سیار نظامی در محورهای مواصلاتی و شهرهای استان حضور دارند.

قاسمی با بیان اینکه۱۵۰ واحد گشت خودرویی و ۱۰۰موتور سوار پلیس برای نظم بخشی در شهرها و جاده ها در ایام نوروز تلاش می کنند، افزود: امیدواریم بتوانیم با تلاش همه دست اندرکاران و قانون مداری و احتیاط شهروندان در رانندگی، نوروزی ایمن، شاد را رقم بزنیم.

وی در پایان بیان داشت: هموطنان و هم استانی های عزیز با رعایت نکات ایمنی و توصیه های پلیسی می توانند نوروزی خوش را برای خود و خانواده شان رقم بزنند.