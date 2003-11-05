عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

خبرگزاري مهر : سرويس بين الملل

* الشرق الاوسط

- دستگاه جديد اطلاعات در عراق

- فرانسه ، اظهارات طارق عزيز را در مورد اطمينان هاي فرانسه به صدام تكذيب كرد.

- دمشق : هرچند اسراييل داراي برتري نظامي است اما ما هم برگ برنده داريم .

- بلعاوي : من نامزد قدرتمند وزارت كشور فلسطين هستم.

- ايران به نقض معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي اعتراف كرد.

- تمدن اسلامي به دانش آموزان انگليسي آموزش داده مي شود.

- ديدار سرنوشت ساز آرسنال در مقابل دينامو كيف

- گزارش : درخواست براي نفت در سال 2030 ، 50 درصد افزايش خواهد يافت .

* الحيات

- نظاميان آمريكايي دو ژنرال سابق عراق را بازداشت كردند.

- پنج انفجار ، مركز فرماندهي آمريكا را به لزه در آورد.

- آنكارا به واشنگتن در مورد فاجعه آميز بودن فدرالي شدن عراق هشدار داد.

- عراق : نابساماني امنيتي از شمال تا جنوب و اعتصاب آشكار در نجف

- تركيه با توقف شارون در آنكارا موافقت نكرد.

- اردن حمله به دفاتر پادشاهي اين كشور را محكوم كرد.

- وزير كشور عربستان : هرگونه اصلاحات در اين كشور با اصول ما همخواني خواهد داشت .

* القدس العربي

- اوضاع فلسطيني ها بسيار نگران كننده است .

- شوراي حكومت انتقالي عراق به بوش تسليت گفت.

- شليك موشك به مقرپل برمر ، ترورها آهنگ صعودي گرفت .

- دو نظامي آمريكايي و انگليسي در عراق كشته شدند.

- نظرسنجي اتحاديه اروپا در مورد اسراييل ، خشنودي اعراب را به دنبال داشت .

- اختلافات ميان عرفات و قريع تشكيل كابينه جديد را به تاخير انداخت .

- پليس عربستان همچنان به عمليات خود بر ضد مخالفان در مكه ادامه مي دهد.

- حمله به دفاتر هواپيمايي اردن درتل آويو

- افزايش صادرات اسراييل به كشورهاي عربي

- حزب الله : پايان يافتن پرونده اسرا ، مقاومت بر ضد اسراييل را پايان نخواهد داد.

* الزمان

- عراق به بازاري براي مواد مخدري قاچاق تبديل شده است .

- دولت سودان بار ديگر با حضور ناظران بين المللي در غرب خاك خود مخالفت كرد.

- كنگره آمريكا 18/6 ميليارد دلار براي بازسازي عراق اختصاص داد.

- انفجار در هتل محل اقامات ايراني ها در كربلا

- نيروهاي ائتلاف به دنبال 650 هراز تن سلاح و مهمات در عراق هستند.

- از سرگيري درگيريها در ليبريا تهديدي براي صلح

- كارشناسان : دانمارك پناهگاهي امن براي تروريسم است .

- يك نظامي انگليسي و دو نظامي آمريكايي درجريان سه حمله كشته شدند.