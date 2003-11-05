عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

خبرگزاري مهر : سرويس بين الملل
* الشرق الاوسط
- دستگاه جديد اطلاعات در عراق
- فرانسه ، اظهارات طارق عزيز را در مورد اطمينان هاي فرانسه به صدام تكذيب كرد.
- دمشق : هرچند اسراييل داراي برتري نظامي است اما ما هم برگ برنده داريم .
- بلعاوي : من نامزد قدرتمند وزارت كشور فلسطين هستم.
- ايران به نقض معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي اعتراف كرد.
- تمدن اسلامي به دانش آموزان انگليسي آموزش داده مي شود.
- ديدار سرنوشت ساز آرسنال در مقابل دينامو كيف
- گزارش : درخواست براي نفت در سال 2030 ، 50 درصد افزايش خواهد يافت .
* الحيات
- نظاميان آمريكايي دو ژنرال سابق عراق را بازداشت كردند.
- پنج انفجار ، مركز فرماندهي آمريكا را به لزه در آورد.
- آنكارا به واشنگتن در مورد فاجعه آميز بودن فدرالي شدن عراق هشدار داد.
- عراق : نابساماني امنيتي از شمال تا جنوب و اعتصاب آشكار در نجف
- تركيه با توقف شارون در آنكارا موافقت نكرد.
- اردن حمله به دفاتر پادشاهي اين كشور را محكوم كرد.
- وزير كشور عربستان : هرگونه اصلاحات در اين كشور با اصول ما همخواني خواهد داشت .
* القدس العربي
- اوضاع فلسطيني ها بسيار نگران كننده است .
- شوراي حكومت انتقالي عراق به بوش تسليت گفت.
- شليك موشك به مقرپل برمر ، ترورها آهنگ صعودي گرفت .
- دو نظامي آمريكايي و انگليسي در عراق كشته شدند.
- نظرسنجي اتحاديه اروپا در مورد اسراييل ، خشنودي اعراب را به دنبال داشت .
- اختلافات ميان عرفات و قريع تشكيل كابينه جديد را به تاخير انداخت .
- پليس عربستان همچنان به عمليات خود بر ضد مخالفان در مكه ادامه مي دهد.
- حمله به دفاتر هواپيمايي اردن درتل آويو
- افزايش صادرات اسراييل به كشورهاي عربي
- حزب الله : پايان يافتن پرونده اسرا ، مقاومت بر ضد اسراييل را پايان نخواهد داد.
* الزمان
- عراق به بازاري براي مواد مخدري قاچاق تبديل شده است .
- دولت سودان بار ديگر با حضور ناظران بين المللي در غرب خاك خود مخالفت كرد.
- كنگره آمريكا 18/6 ميليارد دلار براي بازسازي عراق اختصاص داد.
- انفجار در هتل محل اقامات ايراني ها در كربلا
- نيروهاي ائتلاف به دنبال 650 هراز تن سلاح و مهمات در عراق هستند.
- از سرگيري درگيريها در ليبريا تهديدي براي صلح
- كارشناسان : دانمارك پناهگاهي امن براي تروريسم است .
- يك نظامي انگليسي و دو نظامي آمريكايي درجريان سه حمله كشته شدند.
سرويس بين الملل خبرگزاري مهر : عناوين مهم امروز چهارشنبه روزنامه هاي الشرق الاوسط ، الحيات ، الزمان و القدس العربي به اين شرح است .
خبرگزاري مهر : سرويس بين الملل
نظر شما