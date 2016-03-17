روزانه یک هکتار از اراضی کشاورزی در قزوین تغییر کاربری می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی چهارشنبه شب در جلسه هماهنگی صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی که با حضور مسئولان و کارشناسان امور اراضی و منابع طبیعی استان در باغستان برگزار شد اظهارداشت: در ایام نوروز به دلیل تعطیل بودن ادارات و دستگاههای نظارتی برخی از شرایط سوء استفاده کرده و ساخت و سازهای غیرمجاز در این روزها بیشتر می شود.

مدیر امور اراضی استان قزوین تصریح کرد: استان قزوین هرچند قطب کشاورزی است اما از ۱۶ هزار کیلومتر مربع مساحت استان حدود ۶۰۰ هزار هکتار قابل کشت است لذا وظیفه داریم از این اراضی محدود بخوبی صیانت کنیم.

وی بیان کرد: تبصره دو ماده اصلاحی به جهاد کشاورزی اختیار داده در زمینه قلع و قمع اراضی و تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام کند که در داخل شهرها این وظیفه با شهرداری هاست و باید در این عرصه فعال عمل شود.

افلاطونی تصریح کرد: در استان قزوین ۱۸۴۳ هکتار تغییر کاربری مجوز گرفته که با تشکیل ۲۱۱۰ فقره پرونده در ساخت و ساز غیرمجاز به مساحت ۱۶۴۶ هکتار روزانه نیم هکتار از اراضی کشاورزی به طور غیرقانونی و نیم هکتار قانونی تغییر کاربری داده شده است.

وی افزود: در ۵ سال گذشته از مجموع پرنده های تشکیل شده ۵۷۷ فقره به مساحت ۹۲ هکتار تبرئه شده که به طور میانگین تخلف در هر پرونده ۱۵۸۹ مترمربع است.

مدیر امور اراضی استان قزوین یادآورشد: آراء نقدی صادر شده در ۷۰۸ فقره پرونده و ۶۶۶ فقره با ۴۷ هکتار وسعت حکم قلع و قمع گرفته که به طور میانگین از مجموع تخلفات ۲۰ درصد نقدی، ۳۸ درصد قلع و قمع و ۴۲ درصد حکم تبرئه گرفته است.

افلاطونی اظهارداشت: در سالهای ۹۰ و ۹۱ کمترین آراء و در سال ۹۴ بیشترین آراء در تغییر کاربری صادر شده است و در تبصره دو ماده ۱۰ نیز ۲۷ فقره پرونده به مساحت ۲۰ هزار و ۴۰۲ متر صادر شده و امسال با راه اندازی هفت اکیپ حفاظتی بستر صیانت از اراضی کشاورزی فراهم شده است.

وی گفت: برای پیگیری تخلف در اراضی کشاورزی در کنار راه اندازی اکیپ های گشت سامانه ۱۳۱ نیز فعال شده که برای اعلام تخلف و ساخت و ساز غیر مجاز پیش بینی شده است که مردم می توانند موارد را گزارش کنند تا در اسرع وقت برای رسیدگی اقدام شود.

افلاطونی تصریح کرد: فعال کردن کارگروه رفع موانع و اجرای طرح کاداستر اراضی،برگزاری کلاس های آموزشی در روستاها و مساجد از اقدامات انجام شده است.

وی بیان کرد: ۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت پوشش طرح نقشه برداری هوایی و کاداستر در فاز اول قرار گرفته که در فاز دوم نیز ۱۴ هزارهکتار و فاز سوم در ۲۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش قرار می گیرند.