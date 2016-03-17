لطیفه درباره دستگیری نظامیان آمریکا/تجلیل از پاسداران منطقه دوم

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنگره بین المللی دو قرن مقاومت مردم بوشهر در برابر استعمار انگلیس چهارشنبهشب در محل گورستان سربازان انگلیس در میدان بهمنی بوشهر با حضور جمع کثیری از اقشار مختلف مردم برگزار شد.
در این مراسم که در فضای باز و در خیابان کنار گورستان انگلیسیها در بوشهر برگزار شد، حامد زمانی از خوانندگان بنام کشور به اجرای برنامه پرداخت؛ همچنین ساسان نوذری از خوانندگان بوشهری نیز در این مراسم به اجرا پرداخت.
آیتالله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و سردار سعید قاسمی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و چند مبارز بحرینی از جمله سخنرانان این مراسم بودند.
در این مراسم از پاسداران منطقه دوم نیروی دریایی سپاه که در خلیج فارس اقدام به دستگیری نظامیان آمریکایی کرده بودند، تجلیل شد.
همچنین خانواده علمای مبارزه با استعمار و خانواده شهید نادر مهدوی و همچنین خانواده شهید مدافع حرم، (شهید احمدی جوان) در این مراسم تجلیل شدند.
لطیفه قاسمی درباره دستگیری ملوانان آمریکایی
سردار قاسمی خطاب به سردار رزمجو فرمانده منطقه دوم نیروی دریای گفت: ژنرال آمریکایی پس از بازگشت نظامیان از آنها بازجویی کرد که آیا ایرانیها شما را شکنجه کردنند یا نه؛ پس از شنیدن جواب منفی و اینکه شنیدند که آنها پذیرایی شدهاند، گفتند ایرانیها چیزهایی در غذاهایشان میریزند که عقاید را تغییر میدهند ولی سربازان آمریکایی گفتند: نه؛ به حضرت عباس چیزی نریختند.
پیام بوشهریها به شیخ خاطرهگو
یکی از شهروندان بوشهری در بین سخنان قاسمی بلند شد و گفت: به شیخ خاطرهگو بگویید مگر در خواب ببینید که بخواهد رهبری برای جامعه انتخاب کنند.
توصیه قاسمی به امام جمعه بوشهر
قاسمی خطاب به نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهر گفت: بوشهر مردمی ولایتمدار و همراه دارد و شما نباید از حوزه استان فارس بلکه در حوزه انتخابیه استان بوشهر کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان میشدید.
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