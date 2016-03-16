تا این لحظه از ترکیب طرف دیگر مذاکرات ژنو مطلع نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، «بشار الجعفری» رئیس هیات مذاکره کننده دولت سوریه در مذاکرات ژنو روز چهارشنبه اظهار داشت که دمشق تا این لحظه از ترکیب هیات مذاکره کننده مخالفان سوری اطلاع ندارد.

وی همچنین تصریح کرد که «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به تعهدات خود بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل نکرده است.

الجعفری با اشاره به ضرورت اینکه دی میستورا باید با هیات های مذاکره کننده مبانی یکپارچه ای را در خصوص تعیین اینکه چه کسانی با هیات مذاکره کننده دولت سوریه در ژنو مذاکره خواهند کرد تشکیل دهد، تصریح کرد: دمشق تا الان از تعداد هیات های مذاکره کننده مخالفان که در مذاکرات ژنو شرکت خواهند داشت اطلاع ندارد، این در حالی است که هیات مذاکره کننده دولت سوریه ۵ روز است در ژنو به سر می برد.

به گفته الجعفری، «دی میستورا» ورود برخی مخالفان به ژنو را به اطلاع هیات مذاکره کننده دمشق رسانده است اما آنها هنوز به مذاکرات نپیوسته اند.