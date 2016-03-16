برگزاری دور جدید گفتگوها بین حزب الله و المستقبل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، جلسه جدید گفتگوها میان حزب الله لبنان و جریان المستقبل شامگاه چهارشنبه در منطقه «عین التینه» بیروت برگزار شد.

این جلسه که بیست و ششمین جلسه از گفتگوهای دو طرف بود با حضور «حسین الخلیل» معاون سیاسی دبیرکل حزب الله، وزیر «حسین الحاج حسن»، «حسن فضل الله» نماینده حزب الله در پارلمان و «نادر الحریری» رئیس دفتر سعد حریری، وزیر «نهاد المشنوق» و «سمیر الجسر» نماینده جریان المستقبل در پارلمان لبنان برگزار گردید. ضمن اینکه وزیر «علی حسن خلیل» نیز در این جلسه حضور داشت.

دو طرف پس از پایان این جلسه طی بیانیه ای از توافق پیرامون حمایت از تلاش های موسسات نظامی و امنیتی برای حفاظت از لبنان و شهروندان این کشور خبر دادند. طرف های گفتگو همچنین در خصوص همراهی با اقداماتی که ثبات و امنیت داخلی لبنان را تقویت می کند توافق نمودند.

لازم به ذکر است که «سعد الحریری» رئیس جریان المستقبل لبنان پیش از این در اظهاراتی تأکید کرده بود که حزب الله جزئی از ساختار سیاسی لبنان محسوب می شود. وی گفت: این یک واقعیت است که ما با حزب الله تعامل می کنیم. ارتش نیز با این گروه تعامل می کند، بنابراین حزب الله در ساختار سیاسی لبنان جای دارد.