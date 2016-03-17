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۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۵:۳۳

تاکید وزرای خارجه عربستان و روسیه بر اهمیت روند سیاسی در سوریه

تاکید وزرای خارجه عربستان و روسیه بر اهمیت روند سیاسی در سوریه

وزرای خارجه روسیه و عربستان بر اهمیت روند سیاسی در سوریه بین دولت و مخالفان سوری تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عادل الجبیر» وزیر خارجه رژیم سعودی در تماس تلفنی با «سرگی لاوروف» همتای روس خود تصمیم روسیه برای خارج کردن بخش اصلی نیروهای خود از سوریه را عالی ارزیابی کرد.

وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که وزیر خارجه سعودی این اقدام را عالی برشمرده است.

الجبیر بر حمایت عربستان از اقدامات بیشتر برای ادامه آتش بس و ممانعت از نقض آن و تداوم عملیات علیه تروریسم بر اساس قطعنامه ۲۲۶۹ سازمان ملل که به موجب طرح مشترک روسیه و آمریکا اتخاذ شده است تاکید کرد.

وزرای خارجه روسیه و عربستان در رابطه با مذاکرات سوریه که از سه روز پیش تحت نظارت سازمان ملل در ژنو آغاز شده است، بر اهمیت برقراری روند حل و فصل پایدار با مشارکت دولت سوریه و همه گروه های مخالف سوری بر اساس اصول تایید شده توسط گروه بین المللی حامیان سوریه و قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت تاکید کردند.

وزیر خارجه عربستان پیش از این با اشاره به خروج بخشی از نیروهای روسی از سوریه این اقدام را گامی بسیار مثبت ارزیابی کرده بود. لازم به ذکر است که با توافق روسیه و آمریکا، آتش بس در سوریه از اوایل ماه مارس جاری آغاز شده است.

کد مطلب 3582128

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