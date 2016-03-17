اضافه وزن ناشی از مصرف غذاهای چرب و نمکی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه دیکین استرالیا در مطالعات اخیر خود دریافتند افزودن نمک به غذا موجب افزایش لذیذی و مصرف غذا می شود. در مجموع این محققان دریافتند که مصرف غذا و انرژی در افراد شرکت کننده در مطالعه تا ۱۱ درصد افزایش یافت.

«راسل کیست»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «نتایج این مطالعات می تواند بر اهمیت ضرورت کاهش مصرف نمک در غذاها بیافزاید چراکه افزودن نمک موجب افزایش میزان خوردن در افراد می شود. از آنجائیکه مصرف انرژی زیاد با افزایش وزن و ابتلا به دیابت همراه است، کاهش مصرف نمک می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد.»

کیست در ادامه می افزاید: «در مطالعه ما، شرکت کنندگانی که کمتر طعم چربی را در غذاهایشان احساس می کردند، در هنگام مصرف غذاهای کم نمک و پرچرب، مقدار غذای کمتری خوردند. اما زمانیکه به آنها غذاهای پرنمک و پرچرب داده شد، میزان غذای بیشتری مصرف کردند. افرادی که حساسیت کمتری نسبت به چربی داشتند در هر دو حالت، میزان غذای مشابهی را مصرف کردند.»

مطالعات قبلی رابطه بین حساسیت به طعم چربی، مصرف غذاهای چرب و چاقی را نشان داده بودند.

به گفته کیست، «بدن ما دارای مکانیسم های بیولوژیکی است که به ما می گوید چه زمانی دست از خوردن بکشیم، و چربی موجب فعال سازی این مکانیسم ها در افراد حساس نسبت به طعم چربی می شود.»

وی در ادامه می افزاید: «اما زمانیکه نمک به غذا افزوده می شود، سرعت عمل این مکانیسم ها اُفت کرده و در نهایت فرد غذای بیشتری می خورد. بدین ترتیب شما غذاهای چرب بیشتری می خورید و به مرور زمان بدن شما با این وضعیت هماهنگ شده یا نسبت به چربی حساسیت کمتری پیدا می کند که در نهایت شما غذای بیشتری می خورید و دیرتر سیر می شود.»

به گفته وی، افزودن نمک به غذاهای پرچرب، دارای پتانسیل تسریع این فرایند می شود. غذاهای پرچرب و پرنمک، توانایی بدن ما در تشخیص زمان سیری را از بین می برد و موجب می شود ما غذای بیشتری بخوریم و چاق شویم. از اینرو ترکیب چربی زیاد و نمک یک ترکیب سمی برای سلامت ما محسوب می شود.