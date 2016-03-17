بالا رفتن از پله ها مغز را جوان نگه می دارد

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان کانادایی، تناسب اندام بیش از مطالعه بر داشتن ذهنی سالم تر در ایام پیری نقش دارد.

یافته های محققان دانشگاه کونکوردیا مونترال نشان می دهد تحصیلات و فعالیت فیزیکی بر تفاوت بین پیش بینی سن فیزیولوژیکی و سن تقویمی تاثیر دارد و افراد می توانند با انجام کارهایی به جوان نگه داشتن مغزشان کمک کنند.

جیسون استفنر، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این موضوع بسیار ترغیب کننده است چراکه اثبات می کند یک کار ساده نظیر بالارفتن از پله ها می تواند یک عامل دخالتی در جهت تقویت سلامت مغز باشد.»

محققان با استفاده از اسکن ام آر آی ۳۳۰ فرد سالم در رده سنی ۱۹ تا ۷۹ سال، سلامت فیزیکی مغز آنان را بررسی کردند. محققان دریافتند افرادی که پله های بیشتری را بالا می رفتند و دارای سطح تحصیلات بیشتری بودند، دارای مغزی جوان تری بودند.

به گفته محققان، بالا رفتن از پله، فعالیتی است که اغلب افراد در هر سنی که باشند، معمولا به طور روزانه آن را انجام می دهند. این نوع فعالیت بدنی تاثیر بسیار زیادی بر جوان ماندن مغز و اجتناب از ابتلا به بیماری های شناختی و مغزی ایفا می کند.