نمایش هفت اقلیم ایران زمین در موزه تاریخی طبیعی ارومیه

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: موزه تاریخ طبیعی ارومیه یکی از جاذبه‌های دیدنی این شهر است که بزرگ‌ترین موزه تاریخ طبیعی کشوربوده و در زمینی به مساحت پنج هزارمترمربع و زیربنای سه هزار و ۳۰۰ مترمربع در چهار طبقه احداث شده و در ایام نوروز آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است.

موزه تاریخ طبیعی ارومیه دارای سالن‌های تخصصی پستانداران، پرندگان، خزندگان، اکوسیستم‌های آبی و هفت اقلیم کشور و نیز سالن‌های جانبی همایش، کتابخانه و نمایشگاه عکس است.

در این موزه انواع گونه‌های جانوری مانند خرس خاکستری، شیر ایرانی، گراز وحشی، گوزن زرد ایرانی، قوچ و میش ارمنی، گرگ و انواع پستانداران دو زیستان و خزندگان وجود دارد، اغلب حیوانات به نمایش گذاشته در این موزه جزو حیات وحش منطقه بوده و به همین علت این موزه را تبدیل به موزه ای منحصر به فرد در نوع خود در کشور کرده است.

گونه‌های خاص جانوری در موزه تاریخ طبیعی ارومیه

این موزه در ورودی شهر زیبای ارومیه و در مجاورت رودخانه شهرچایی به بهره برداری رسید که به راحتی در دسترس بازدید کنندگان بوده و فرصت و بستر مناسبی برای فعالیت علمی و پژوهشی متخصصین و محققان فراهم آورده است.

آموزش شناخت محیط زیست و اجزای تشکیل دهنده آن، آشنایی با تنوع زیستی، جبران عدم دستیابی مردم به مناطق محیط زیست و مشاهده حیات وحش استان از نزدیک ازاهداف راه اندازی این موزه است.

با توجه به وجود تنوع اقلیمی گسترده در کشور که به عنوان «هفت اقلیم» از آن یاد می‌شود، گونه‌های مختلف جانوری را در این موزه به نمایش عموم گذاشته شده است.

آذربایجان غربی، از شاخص‌ترین استان‌های کشور از لحاظ پارامترهای مختلف زیست محیطی بوده و از شرایط اقلیمی خاصی برخوردار است که می‌توان در شمال استان از اکوسیستم بیابانی و مقوله شن‌های روان و در جنوب استان به اقلیم کوهستانی و جنگل‌های بلوط و ... اشاره کرد که مابین این دو اقلیم و اکوسیستم، رویدادهای بسیار متنوع و خاص زیست محیطی روی می‌دهد که در این موزه به نمایش در آمده است.

آذربایجان غربی کریدور مهاجرتی پرندگان

آذربایجان غربی کریدور مهاجرتی پرندگان نیز محسوب می‌شود، طبیعتاً به لحاظ مسائل زیست محیطی شاخص و حائز اهمیت است که موزه تاریخ طبیعی ارومیه این امکان را برای علاقه مندان ایجاد می‌کند که بجای صرف وقت و هزینه‌های هنگفت جهت انجام تحقیقات و بیومتری و بررسی شرایط فیزیکی، رفتاری و اکولوژیکی بر روی گونه‌های جانوران در سطح کشور، می‌تواند موارد مذکور را به راحتی در این موزه به انجام رساند.

بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، تدابیری اندیشیده شده تا موزه تاریخ طبیعی ارومیه در تمام ایام عید سال ۹۵ از هشت صبح تا هشت شب پذیرای میهمانانی باشد که قصد بازدید از این موزه را دارند.

تجهیز کلیه سالن‌های این موزه، سمپاشی و برچسب گذاری حیات وحش موجود به نمایش گذاشته در سالن‌های آن از جمله اقداماتی بوده که در راستای اطلاع رسانی و آماده سازی این موزه برای بازدید نوروزی انجام شده است.

در این موزه انواع گونه‌های جانوری مانند خرس خاکستری، شیر ایرانی، گراز وحشی، گوزن زرد ایرانی، قوچ و میش ارمنی، گرگ و انواع پستانداران دو زیستان و خزندگان وجود دارد، اغلب حیوانات به نمایش گذاشته در این موزه جزو حیات وحش منطقه بوده و به همین علت این موزه را تبدیل به موزه ای منحصر به فرد در نوع خود در کشور کرده است.

موزه تاریخ طبیعی ارومیه ایام نوروز آماده بازدید علاقمندان است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه در خصوص بازدید از موزه تاریخ طبیعی این شهرستان در ایام نوروز ۹۵ گفت: موزه‌های تاریخ طبیعی در حقیقت همان موزه‌های علوم طبیعی هستند که قابلیت تغییر طرز تفکر مردم در خصوص طبیعت را دارند و در عین حال بخش‌های علمی موزه‌های تاریخ طبیعی دارای مجموعه وسیعی از جانوران، گیاهان، فسیل‌ها، سنگ‌ها و کانی‌ها هستند که می‌توانند مواد و اطلاعات لازم را در اختیار زیست‌شناسان و دانشجویان علوم طبیعی و سایر بازدید کنندگان قرار دهند.

مختار خانی با بیان اینکه در این راستا ایام نوروز بهترین فرصت برای آشنایی با این گنجینه‌های طبیعی است افزود: موزه تاریخ طبیعی ارومیه در ایام تعطیلات نوروزی همه روزه از ساعت ۸ صبح الی ۲۰ برای عموم بازدید کنندگان دایر است.

وی ادامه داد: افزایش ساعت بازدید از موزه، آراستگی و پاکسازی فضاهای درونی و بیرونی موزه، بازآموزش کادر اداری و تهیه بروشورهای اطلاع رسانی از جمله اقداماتی است که برای استقبال از مهمانان نوروزی بازدید کننده از موزه تاریخ طبیعی ارومیه در نظر گرفته شده است.

موزه تاریخ طبیعی ارومیه در فلکه آذربایجان، انتهای پارک ائللر باغی ارومیه واقع شده است.