کمبود سالن همایش در اردبیل/شهروندان: جای جشن سالن ورزشی نیست

خبرگزاری مهر، گروه استانها- ونوس بهنود: شهرداری اردبیل جشن استقبال از بهار خود را در حالی در سالن ورزشی ششهزارنفری رضازاده برگزار کرد که به دلیل نامناسب بودن فضا عملاً صحبتهای مجری و خوانندگان برنامه به صورت واضح شنیده نمیشد و سردی و برودت سالن موجب شده بود اغلب صندلیهای ورزشگاه خالی بماند.
این چندمین بار است که شهرداری با بسیج نیروها و تمام توان خود نسبت به برگزاری یک جشن مردمی اقدام میکند و بااینوجود نبود یک سالن مناسب موجب شده تنها گزینه انتخاب شهرداری برای برگزاری جشن یک سالن ورزشی باشد.
در واقع سالن رضازاده تنها گزینه اغلب برنامههایی است که جمعیت مدعو آن بیش از ۵۰۰ نفر است بطوریکه اخیراً نیز این سالن میزبان یادواره شهدای ارتش بود.
شهروندان معتقدند نه تنها سالن ورزشی جای برگزاری جشن و برنامههای این چنینی نیست بلکه در برخی مواقع به دلیل نبود امکانات صوتی مانع از آن میشود که به درستی مورد استفاده قرار گیرد.
برخی خوانندگان به دلیل نبود سالن مناسب حاضر به برگزاری برنامه در اردبیل نیستند و مهمانان بسیاری بعد از حضور در اردبیل و مشاهده وضعیت سالنها ابراز گلهمندی کردهاند.
ساخت یک سالن همایش مناسب سالها است که تأکید میشود و تنها گزینه ادارات برای برگزاری برنامههای خود محدود به سالن فدک، سالن ولایت و در مواقع اندک فرهنگسرای سوم خرداد باقی مانده است.
ظرفیت هیچ یک از این سالنها متجاوز از ۵۰۰ نفر نیست و این مهم موجب شده برخی مدیران قبلی ساخت سالنهایی را در دستور کار قرار دهند که اغلب نیمهتمام باقی مانده است.
تالار شهر و تکرار ظرفیت قبلی
یکی از این پروژهها تالار شهر اردبیل است که در ۱۲ هزار مترمربع احداث آن توسط اداره کل ارشاد استان نظارت میشود.
پروژهای که از سال ۱۳۹۱ کلنگ آن به زمین زده شد و قرار بود در مدت چهار سال به اتمام برسد. در حالی که مسئولان از پیشرفت ۵۰ درصدی و کارشناسان از پیشرفت نزدیک به ۳۰ درصدی آن میگویند.
برای این پروژه تاکنون ۴۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال هزینه شده و امسال نیز ۶۵ میلیارد ریال برای آن اختصاص یافت و قرار است توسط بخش خصوصی به اتمام برسد.
تالار شهر که از ابتدای کلنگ زنی خود با اما و اگرهایی همراه بود تنها برای ۵۰۰ نفر ظرفیت دارد. موضوعی که موجب خواهد شد در نهایت اردبیل صاحب سالنی مشابه فدک یا ولایت باشد و همچنان نیاز شهروندان برای داشتن یک سالن بزرگ همایش روی زمین بماند.
مدیرکل ارشاد اسلامی استان اردبیل تأکید کرد: نقشه تالار شهر به دلیل پیریزی ساختمان قابل تعویض نیست.
سید ناصر اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتقاد از نقشه ساخت فعلی و عدم تناسب با نیاز روز به فضاهای فرهنگی تصریح کرد: با وجود اینکه ظرفیت این تالار به مانند فدک ۵۰۰ نفر است اما باز نیاز به چنین فضای فرهنگی به شدت احساس میشود.
گفته شده این پروژه سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
تخریب خود به خودی سالن همایش حوزه هنری
دیگر پروژه ساخت سالن همایش که سالها است پشت گوش انداخته میشود، سالن حوزه هنری است. تا جایی که گلایههای مدیرکل سابق و فعلی حوزه هنری استان از بیتوجهی به تکمیل آن همچنان روی زمین مانده است.
به گفته مدیرکل حوزه هنری استان، سالن نیمهکاره حوزه هنری قبل از اینکه تکمیل شود به دلیل توقف طولانیمدت پروژه ساخت در آستانه تخریب است.
امیر رجبی به خبرنگار مهر گفت: طی چند سال گذشته نسبت به تخصیص اعتبار لازم جهت ساخت این سالن اقدامی صورت نمیگیرد.
وی برآورد تکمیل این پروژه را ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این سالن ظرفیت ۵۵۰ نفری دارد که میتواند بخش قابلتوجهی از نیاز استان به داشتن فضاهای استاندارد را تأمین کند.
مدیرکل حوزه هنری استان تأکید کرد: مدیران متولی باید عزم جدی برای تکمیل این پروژه داشته باشند و نگذارند سرمایهای که تا به امروز برای آن صرف شده از بین برود.
سالن همایش نیمهتمام کتابخانه مرکزی اردبیل
درعینحال سالن نیمهتمام دیگر که سالها است مدیران را در جلسات مجبور به گلهمندی ساخته، سالن همایش نیمهتمام کتابخانه مرکزی اردبیل است.
این سالن با ۲۵۰ نفر ظرفیت بعد از گذشت چند سال تنها ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد تا جایی که مدیرکل امور کتابخانههای عمومی استان اردبیل گفت: تکمیل سالن همایش کتابخانه مرکزی این استان نیازمند ۱۰ میلیارد ریال اعتبار است.
رباب عزیز خانی افزود: بخش مهمی از این پروژه اجرا شده و در حال حاضر نیازمند حمایت برای تکمیل آن هستیم تا بتوانیم برنامههای فرهنگی مختلف را برگزار کنیم.
مدیرکل امور کتابخانههای عمومی استان با تأکید به اینکه این سالن میتواند موجب افزایش برنامههای فرهنگی و هنری سطح استان شود، از اعضای انجمن کتابخانههای عمومی خواستار پیگیری تخصیص اعتبار و تکمیل آن شده است.
کلنگ روی زمین مانده سالن همایش دانشگاه
پیش از این ساخت یک سالن همایش استاندارد در مجاورت دریاچه شورابیل از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل مطرح شده بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در یکی از جلسات با بیان اینکه همایش ملی این دستگاه اجرایی به دلیل نبود سالن در محل سالن ولایت برگزار شده است، اضافه کرد: حتی امکانات این سالن محدوده بوده و پاسخگوی همایشهای بینالمللی نیست.
فرهاد پورفرضی تصریح کرد: طرح احداث یک تالار استاندارد توسط چهار دانشگاه استان پیشنهاد شده و در حال حاضر زمین مناسب برای احداث سالن داریم.
وی افزود: در صورتی که منابع مورد نیاز تأمین شود میتوان نسبت به ساخت اقدام کرد.
مسئولیت شهرداری برای هدایت جریان فرهنگی
در کنار ضرورت تکمیل پروژههای نیمهتمام انتظار میرود سالن استاندارد مناسبی در دستور کار ساخت قرار گیرد.
این مهم از سوی تمامی مدیران تأکید میشود و به نظر میرسد نفع ساخت یک سالن استاندارد بیشتر متوجه خود دستگاههای اجرایی خواهد بود تا بتوانند برنامههای فاخری به اجرا درآورند.
شهرداری اردبیل در بودجه پیشنهادی سال آینده خود ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای ساخت اماکن و فضاهای توریستی، فرهنگی و ورزشی پیشبینی کرده است و هر چند این رقم با توجه به درآمدهای کلی شهرداری ناچیز است اما انتظار میرود حداقل عملیات ساخت یک سالن استاندارد که بیش از همه مورد نیاز برنامههای شهرداری است برنامهریزی شود.
علاوه بر این ساخت سالن استاندارد با اختصاص اعتبار استانی ضرورتی است که به نظر میرسد تجربه برنامههای امسال توجه به آن در سال آینده را تأکید دارد.
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