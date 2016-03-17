هدفگذاری ۳۳۰ میلیون دلاری صادرات برای استان زنجان درسال۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، ناصر فغفوری در جلسه توسعه صادرات این استان افزود: هدفگذاری صورت گرفته برای سال آینده بر اساس نرم رشد ۱۰ درصدی صادرات کشور انجام شده است.

وی با بیان اینکه هدفگذاری بر اساس شرایط موجود کشور انجام شده است، ابراز امیدواری کرد، با بهبود شرایط اقتصادی کشور شاهد تحقق میزان صادرات این استان بیش از هدفگذاری پیش بینی شده در سال آینده باشیم.

فغفوری با اشاره به صادرات این استان در ۱۱ ماهه سال جاری، اظهارکرد: صادرات زنجان طی این مدت به ۲۰۰ میلیون دلار می رسد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: از هدفگذاری صادرات کشور در سال جاری ۶۴ درصد و ۷۳درصد از هدفگذاری صادرات استان در سال جاری محقق شده است.

فغفوری خاطرنشان کرد: از صادرات استان در سال جاری، ۲۸ درصد سهم بخش معدن، ۶۶ درصد بخش صنعت، ۵.۸ درصد کشاورزی، هفت درصد گردشگری و ۰.۲ درصد توزیع بخشی بوده است.

فغفوری ادامه داد: هم اکنون در استان ۸۰ درصد صادرات توسط ۲۰ درصد واحدهای موجود انجام می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: یکی از برنامه های کارگروه توسعه صادرات در سال آینده بررسی وضعیت صادرات واحدهای تولیدی و دلایل کاهش صادرات و راهکارهای رشد میزان تجارت خارجی استان خواهد بود.

فغفوری با اشاره به نهایی شدن کشورهای هدف برای اعزام و پذیرش هیات های تجاری در سال ۹۵، اظهار کرد: کشورهای ترکیه، چین، گرجستان، عمان، هنگ کنگ، روسیه، بلغارستان، فنلاند، هندوستان، عراق، ترکمنستان، سوئد، مجارستان، افغانستان و کانادا کشورهایی هستند که برای اعزام و پذیرش هیات های تجاری استان در سال آینده نهایی شده اند.