به گزارش خبرنگار مهر، حسین افسانه شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل با اشاره به بررسی بودجه شهرداری اردبیل در ۴۵ ساعت کاری تأکید کرد: بودجه مرکز و مناطق دو هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال است که به همراه بودجه سازمان‌ها دو هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال می‌شود.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ پروژه ریزودرشت در قالب ۲۷ طرح و ۳۱ ردیف در برنامه سال آینده شهرداری تعریف شده است، اضافه کرد: ۶۳ درصد بودجه عمرانی و ۳۷ درصد جاری است.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر اردبیل دغدغه اصلی خود را وضعیت گزارش دهی شهرداری عنوان کرد و متذکر شد: بر اساس تصمیم شورا شهرداری باید هر سه ماه یکبار از روند پیشبرد برنامه‌ها گزارش ارائه کند.

به گفته افسانه تاکنون گزارش دهی به دقیقه ۹۰ واگذار می‌شد و اغلب ناقص بود در حالی که انتظار می‌رود فرد کارشناسی در شهرداری مسئولیت گزارش‌گیری به موقع از سازمان‌ها و مناطق را به عهده بگیرد.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل تغییر نیافتن درآمد پیشنهادی شهرداری را به دلیل احترام به نظر این مجموعه عنوان کرد و افزود: متأسفانه در عملکرد مدیران مناطق و معاونین ضعف برنامه محوری مشاهده می‌شود که لازم است در سال آینده این ضعف رفع شود.

افسانه تأکید کرد: پروژه‌هایی که یک‌ساله تعریف شده باید در عرض یک سال به اتمام برشد و لازم است تقویم کاری پروژه‌ها از جمله زمان آغاز و اتمام و پیشرفت فیزیکی در گزارش دهی‌ها در اختیار شورا قرار گیرد.

وی درعین‌حال به ضرورت پرداخت کامل تعهدات حقوق و مزایا اشاره کرد و افزود: با توجه به سرانه هر فرد بهره‌برداری بهینه از نیروها مورد تأکید است بطوریکه مزایا نباید حالت تقسیم داشته باشد و نیرویی که بهتر کار می‌کند مستحق دریافت مزایای بیشتر است.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص نتایج ارزیابی هزینه‌های فرهنگی شهرداری در سال آینده تأکید کرد: هر چند اقدامات در خور تحسین است اما برنامه فرهنگی نیازمند چشم‌انداز است و میزان توسعه و ارتقا فرهنگی شهر باید ارزیابی شود.

افسانه خواستار رعایت اخلاق اسلامی و ارزش‌ها در برنامه‌های فرهنگی و جشن‌های شهرداری شد و بیان داشت: در بخش تملک نیز ما هیچ محدودیتی برای شهرداری قائل نشدیم و شهرداری می‌تواند هر قدر پیشرفت کار دارد در متمم بودجه نیز مدنظر قرار دهد.

وی به ضرورت اولویت‌بخشی توسعه فضای سبز و پارک‌ها در سال آینده اشاره کرد و متذکر شد: در این خصوص حتی خود مسئولان ناراضی‌اند و لازم است کیفیت فضاهای سبز نیز بهبود یابد.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل تقویت و بالا بردن کیفیت آسفالت را خواستار شد و در خصوص خدمات رفاهی شهرداری متذکر شد: شهرداری بودجه قابل‌توجهی برای خدمات رفاهی کارکنان پیش‌بینی کرده در حالی که نباید این موضوع صرفاً فرستادن کارکنان به مسافرت باشد و باید خروجی مطلوب و رضایتمندی به دنبال داشته باشد.