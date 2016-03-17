صحت انتخابات در مازندران تایید شد

مهرداد ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جلسه امشب شورای نگهبان صحت کلیه حوزه‌های انتخابیه ۹ گانه مازندران مورد تأیید قرار گرفت.

وی مجموع واجدین شرایط رأی دادن در این دوره از انتخابات در مازندران را دو میلیون و ۲۳۵ هزار و ۶۳۸ نفر اعلام کرد و یادآور شد: از این تعداد، یک میلیون و ۶۱۶ هزار و ۸۰۱ نفر از مردم ولایتمدار مازندران در انتخابات هفتم اسفندماه شرکت کردند که حضور ۷۲.۳ درصدی را در این حماسه پرشور سیاسی رقم زدند.

ابراهیمی با اعلام این‌که مردم مازندران در چهار شهرستان استان در این دوره از انتخابات، بالای ۹۰ درصد مشارکت را ثبت کردند، خاطرنشان کرد: شهرستان سوادکوه شمالی با مشارکت ۹۸.۳ درصدی بالاترین حماسه حضور را در کشور رقم زد و سیمرغ با ۹۶.۴، نور با ۹۶ درصد و محمودآباد با ۹۲.۳ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مازندران ۹ حوزه انتخابیه، ۱۲ کرسی در مجلس و چهار کرسی در مجلس خبرگان رهبری دارد و در انتخابات هفتم اسفندماه منتخبان مردم در هفت حوزه انتخابیه مشخص شدند و تکلیف دو حوزه انتخابیه نیز در مرحله دوم انتخابات مشخص می‌شود.